Alfetta GTV Concept, il ritorno virtuale della coupé che gli alfisti aspettano

L’Alfetta GTV Concept torna a far sognare gli appassionati, anche se per il momento si tratta soltanto di un render. A firmarlo è il creatore digitale Carlo Indelicato, che nelle scorse ore ha pubblicato su LinkedIn una serie di immagini dedicate a una possibile reinterpretazione moderna della storica coupé del Biscione. Il risultato è una vettura dal forte impatto visivo, capace di mescolare richiami classici e proporzioni da gran turismo contemporanea.

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Un render immagina la nuova Alfetta GTV Concept con linee sportive e richiami classici, riaccendendo il sogno di una coupé emozionale

Il progetto immaginato da Indelicato punta su una carrozzeria bassa, larga e muscolosa, con un frontale dominato dallo scudetto Alfa Romeo e da gruppi ottici sottili, aggressivi, quasi taglienti. Le superfici sono tese, la linea del tetto scende con decisione verso una coda compatta e sportiva, mentre il posteriore richiama il mondo delle coupé ad alte prestazioni, con carreggiate larghe, fanaleria orizzontale e un’impostazione molto sportiva.

L’Alfetta GTV Concept pur non rappresentando un’anticipazione di un futuro modello del Biscione racconta bene un desiderio ancora vivo: quello di rivedere nella gamma Alfa una coupé emozionale, capace di parlare al cuore degli appassionati. Un’auto di immagine, più che di volume, che riporterebbe al centro parole come stile, sportività e piacere di guida.

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La realtà industriale, però, oggi sembra muoversi in un’altra direzione. Alfa Romeo è alle prese con il nuovo piano Stellantis, che prevede una maggiore regionalizzazione del brand. Il marchio dovrebbe concentrarsi soprattutto sull’Europa e sul segmento C, con le future eredi di Giulietta e Tonale destinate ad avere un ruolo centrale nella strategia.

Resta invece più incerto il futuro di Giulia e Stelvio. Lo scorso anno si parlava di un possibile arrivo nel 2028, ma oggi quella tempistica appare meno probabile. Le priorità del gruppo sembrano cambiate e il destino dei due modelli simbolo del Biscione sarà chiarito meglio entro la fine dell’anno.

In questo scenario, il render di una nuova Alfetta GTV Concept va letto come un segnale di passione. Dimostra che il pubblico continua ad aspettarsi da Alfa Romeo qualcosa di più di un’auto razionale: vuole ancora emozione, bellezza e identità italiana.