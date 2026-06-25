Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, super prestazioni e prezzo da saldo sul mercato USA dell’usato

L’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio è una di quelle auto che hanno lasciato il segno fin dal primo giorno. Quando fu presentata fece scalpore essendo una sorta di risposta del Biscione a chi pensava che Alfa Romeo non fosse più in grado di competere con le grandi rivali tedesche.

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Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio usata venduta a 36.500 dollari negli USA

Oggi quella stessa auto torna a far discutere, ma per un motivo diverso. Non per un record, non per una prova in pista, non per una nuova versione speciale. Questa volta a sorprendere è il prezzo. Negli Stati Uniti, una Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio del 2018 è stata messa in vendita su Cars & Bids ed è stata aggiudicata per 36.500 dollari, poco più di 32.000 euro al cambio attuale. Una cifra che, per una berlina normale, può sembrare importante. Per una Quadrifoglio da 510 CV, invece, fa inevitabilmente effetto.

L’esemplare aveva circa 63.600 chilometri all’attivo e una storia regolare, senza incidenti segnalati o particolari anomalie. Non era una vettura da museo, questo è chiaro. Era un’auto usata, guidata, con i normali segni del tempo e della strada. Ma proprio per questo racconta bene cosa può succedere a certe sportive dopo qualche anno: restano speciali, ma il mercato inizia a guardarle con occhi diversi.

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C’è anche un dato che rende la storia ancora più interessante. Il precedente proprietario l’aveva acquistata nel 2023 per 42.500 dollari. La nuova vendita a 36.500 dollari significa una perdita di circa 6.000 dollari. Una svalutazione evidente, anche se non sorprendente per un’auto di questo tipo. Le berline ad alte prestazioni spesso pagano sul mercato dell’usato il peso dei costi di gestione, della manutenzione e di qualche timore legato all’affidabilità nel lungo periodo.

Eppure, basta guardare la configurazione per capire perché questa Giulia continui ad attirare attenzione. La carrozzeria Montecarlo Blue metallizzata le dà un aspetto elegante e allo stesso tempo aggressivo. Gli interni neri in pelle e Alcantara aggiungono quel tocco sportivo che ci si aspetta da una Quadrifoglio, senza far perdere raffinatezza all’abitacolo. Tra le dotazioni ci sono l’impianto audio Harman Kardon, gli inserti in fibra di carbonio, le sospensioni attive, i freni Brembo e il pacchetto Dynamic Driver Assistance.

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Il vero motivo per cui questa Alfa resta speciale, però, è sotto il cofano. Il V6 biturbo da 2,9 litri è ancora oggi uno dei motori più affascinanti montati su una berlina moderna. Eroga 510 CV e 600 Nm di coppia, con un’architettura strettamente di derivazione Ferrari.

Al debutto, nel 2015, la Giulia Quadrifoglio riuscì anche a stabilire il record per una berlina di serie sul Nürburgring Nordschleife, completando il giro in 7 minuti e 32 secondi. Fu un risultato importante, perché diede sostanza a un progetto che non voleva vivere soltanto di fascino italiano. Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio era bella, sì, ma soprattutto andava forte.

L’esemplare venduto su Cars & Bids aveva ricevuto interventi recenti di manutenzione, tra cui la sostituzione di dischi e pastiglie freno posteriori. Presentava qualche segno d’uso, normale per chilometraggio ed età, ma nulla che potesse cancellarne il richiamo.

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Alla fine, il prezzo racconta il paradosso delle auto ad alte prestazioni. Da nuove sembrano oggetti per pochi. Dopo alcuni anni, possono diventare accessibili a un pubblico più ampio, almeno al momento dell’acquisto. La gestione resta quella di una sportiva vera, ma il fascino è intatto. Una Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio a 36.500 dollari è una tentazione con quattro porte, un V6 da 510 CV e il Biscione sul cofano.