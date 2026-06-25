Jeep Recon 2026, il configuratore USA svela prezzi e dotazioni del SUV elettrico

Negli Stati Uniti, l’attesa per la nuova Jeep Recon entra finalmente in una fase più concreta. Il marchio americano ha infatti inserito il SUV elettrico nel configuratore online “Build & Price”, permettendo ai clienti USA di esplorare prezzi, dotazioni, colori e pacchetti prima dell’arrivo del modello nelle concessionarie. Per gli appassionati Jeep, è un passaggio importante: il Recon infatti è una delle scommesse più ambiziose del brand nel mondo dell’avventura a batteria.

Advertisement

Il configuratore USA della Jeep Recon 2026 mostra prezzi, dotazioni e versioni del SUV elettrico da 650 CV

Il lancio della Jeep Recon 2026 parte con una strategia semplice. Per il primo anno modello, la gamma sarà concentrata su un solo allestimento: Recon Moab 4xe. Una scelta diversa rispetto ad altri debutti Jeep, spesso caratterizzati da più versioni disponibili fin dall’inizio. In questo caso, il marchio ha preferito proporre subito una configurazione ricca, pensata per offrire tecnologia, prestazioni e capacità off-road senza costringere il cliente a orientarsi tra troppe varianti.

La base tecnica è di quelle importanti. Il propulsore completamente elettrico eroga 650 CV, numeri che collocano il Recon tra i SUV elettrici più prestazionali della sua categoria. Jeep stima uno scatto da 0 a 100 in 3,6 secondi, con un’autonomia elettrica fino a 400 km. Dati che raccontano bene la doppia anima del modello: potente su strada, ma progettato per non tradire il DNA fuoristradistico del marchio.

Advertisement

Il ritardo rispetto alle attese iniziali è legato soprattutto alle priorità produttive dello stabilimento Jeep di Toluca, in Messico, oggi uno dei poli più importanti di Stellantis in Nord America. L’impianto gestisce modelli chiave come Compass, nuova Cherokee, Wagoneer S e ora anche Recon. Jeep ha scelto di dare precedenza al lancio della Cherokee Hybrid, modello ad alto volume e strategico per il mercato, prima di concentrare l’attenzione sul nuovo elettrico da avventura.

Ora, però, il momento della Jeep Recon sembra arrivato. E il modello si presenta con caratteristiche molto particolari. Jeep lo descrive come l’unico SUV completamente elettrico progettato con portiere rimovibili, finestrini posteriori laterali rimovibili e lunotto apribile. Una soluzione che permette di passare rapidamente da un SUV chiuso a un veicolo a cielo aperto, riprendendo una tradizione molto cara agli appassionati del marchio.

Advertisement

Non manca la certificazione Trail Rated, insieme al sistema Selec-Terrain e alla trazione integrale elettrica di serie. Elementi pensati per convincere sia i clienti Jeep più fedeli sia chi vuole avvicinarsi al fuoristrada attraverso una mobilità più moderna ed elettrificata.

Tra le configurazioni più interessanti spicca il Recon Moab 4xe in Bright White con tetto bicolore, cerchi neri da 18 pollici, pacchetto Comfort e pacchetto Trailer-Tow. Quest’ultimo aggiunge il gancio di traino di Classe III e porta la capacità di traino fino a 3.300 libbre, aumentando la versatilità del modello.