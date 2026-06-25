Alfa Romeo conquista l’Inghilterra: il Biscione è il brand che fa battere il cuore agli automobilisti

Alfa Romeo conquista un risultato importante nel Regno Unito e torna a far parlare di sé per quello che sa fare meglio: emozionare chi guida. Secondo i lettori di Auto Express, noto magazine automobilistico britannico, il marchio del Biscione è il secondo miglior brand da possedere, superato soltanto da Mercedes. Un piazzamento di grande valore, ottenuto con un punteggio dell’87,17%, che permette ad Alfa Romeo di lasciarsi alle spalle anche Tesla.

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Nel Regno Unito Alfa Romeo conquista i lettori di Auto Express: stile, tenuta di strada e piacere di guida la portano al secondo posto tra i brand migliori

Il risultato colpisce perché arriva da un mercato esigente, dove gli automobilisti guardano con attenzione non solo allo stile, ma anche alla qualità, all’affidabilità e ai costi di gestione. Eppure Alfa Romeo riesce ancora una volta a farsi notare per la sua identità più autentica: design, carattere e piacere di guida.

Auto Express ha spiegato bene il motivo di questo successo. Le Alfa Romeo vengono considerate belle da vedere e piacevoli da guidare, due aspetti che pesano molto nel giudizio dei proprietari. Il magazine riconosce che la qualità costruttiva non è sempre il punto più forte del marchio, ma sottolinea anche come i clienti restino colpiti dall’esperienza complessiva al volante.

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Ed è proprio qui che il Biscione fa la differenza. Alfa Romeo è stata votata come il marchio capace di produrre le auto più belle, ma il vero valore aggiunto resta il modo in cui queste vetture si guidano. I proprietari hanno premiato soprattutto la tenuta di strada, categoria in cui il brand italiano ha ottenuto il primo posto. Molto positivi anche i giudizi sulla reattività dello sterzo, che hanno contribuito al secondo posto nella classifica dedicata a guida e maneggevolezza.

Il marchio si è distinto anche per il piacere di guida, dove ha conquistato il terzo posto, e per la risposta in frenata, con un quarto posto. Anche la categoria legata al propulsore ha dato segnali incoraggianti, grazie a un settimo posto sostenuto da accelerazione e fluidità della trasmissione.

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Non tutto, però, è perfetto. Auto Express evidenzia come Alfa Romeo debba ancora migliorare nella percezione di qualità costruttiva e affidabilità, dove i proprietari l’hanno collocata al 17° posto. Meno brillante anche il giudizio su consumi e costi di gestione, ambito in cui il marchio resta fuori dalla top 10.

Il bilancio resta comunque molto positivo. Tra gli aspetti più apprezzati ci sono il comfort dei sedili anteriori, l’equilibrio tra comandi touchscreen e tasti fisici, la qualità dei sistemi audio e un buon rapporto qualità-prezzo.

Per Alfa Romeo, in attesa di conoscere il futuro di Stelvio e Giulia, il risultato ottenuto nel Regno Unito è una conferma preziosa. Il Biscione continua a piacere perché non si limita a costruire auto: prova ancora a creare un legame emotivo con chi le guida.