Stellantis porta l’officina del futuro ad Automechanika Frankfurt 2026

Stellantis sarà presente ad Automechanika Frankfurt 2026, in programma dall’8 al 12 settembre alla Messe Frankfurt, in Germania. Per il gruppo non si tratta solo di partecipare a una grande fiera internazionale, ma di ribadire il peso crescente dell’Aftermarket Indipendente nella strategia legata a ricambi e servizi.

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A Francoforte Stellantis mostra Eurorepar Car Service, ricambi multimarca, formazione e soluzioni digitali per officine più efficienti e sostenibili

A Francoforte, Stellantis porterà al centro della scena Eurorepar Car Service, la rete di officine multimarca che oggi conta oltre 6.200 punti nel mondo, di cui più di 4.900 in Europa. L’idea è mostrare in modo concreto come un’officina indipendente possa crescere e lavorare meglio entrando in un ecosistema strutturato, capace di offrire supporto tecnico, ricambi, strumenti digitali e servizi pensati per semplificare l’attività quotidiana.

Lo stand del gruppo, nel padiglione 9.0 agli spazi F84-E84, sarà allestito come una vera officina. I visitatori potranno così vedere da vicino come funziona l’approccio a 360 gradi di Stellantis per il post-vendita. Non sarà una semplice esposizione di prodotti, ma un ambiente pensato per raccontare il lavoro reale dei riparatori e le soluzioni che possono aiutarli ad affrontare un mercato sempre più complesso.

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La proposta parte dai ricambi multimarca, con soluzioni come Mopar, Eurorepar by Stellantis, SUSTAINera e le gamme di fornitori selezionati. A questo si aggiunge la rete Distrigo, pensata per garantire una distribuzione rapida ed efficiente dei componenti. Per le officine, poter contare su disponibilità e tempi certi è un elemento fondamentale, soprattutto in un settore in cui i clienti chiedono interventi sempre più veloci e precisi.

Stellantis metterà in evidenza anche il ruolo della formazione, del supporto tecnico, della diagnostica e degli strumenti digitali per la gestione dell’officina. Sempre più spazio sarà dato alle soluzioni basate su analisi avanzate e intelligenza artificiale, pensate per migliorare le prestazioni quotidiane e rendere più semplice il lavoro dei riparatori.

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Un capitolo importante riguarda SUSTAINera, il programma dedicato all’economia circolare. Attraverso parti rigenerate, riparate, riutilizzate e prodotti riciclati, il gruppo punta a offrire alternative più sostenibili, senza rinunciare alla qualità e alla funzionalità richieste dal mercato.

Francesco Abbruzzesi, responsabile di Parts & Services per l’Europa allargata, ha sottolineato come le officine indipendenti si trovino oggi davanti a sfide sempre più articolate. L’accesso a ricambi, competenze e strumenti adeguati diventa quindi decisivo per restare competitivi. Proprio per questo Stellantis presenterà ad Automechanika un modello multimarca pensato per sostenere sia il lavoro di tutti i giorni sia la crescita nel lungo periodo.

Automechanika Frankfurt riunisce officine, rivenditori, produttori e professionisti da tutto il mondo. Per Stellantis sarà una vetrina strategica per mostrare come il post-vendita stia cambiando e come l’officina del futuro possa diventare più digitale, efficiente e sostenibile.