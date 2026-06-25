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Stellantis porta l’officina del futuro ad Automechanika Frankfurt 2026

Stellantis sarà ad Automechanika Frankfurt 2026 per mettere in evidenza il ruolo crescente dell’aftermarket indipendente nella sua strategia di ricambi e servizi. Al centro dello stand ci sarà Eurorepar Car Service, insieme a ricambi multimarca, rete Distrigo, formazione, diagnostica, strumenti digitali e soluzioni sostenibili SUSTAINera per le officine indipendenti.

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Stellantis

Stellantis sarà presente ad Automechanika Frankfurt 2026, in programma dall’8 al 12 settembre alla Messe Frankfurt, in Germania. Per il gruppo non si tratta solo di partecipare a una grande fiera internazionale, ma di ribadire il peso crescente dell’Aftermarket Indipendente nella strategia legata a ricambi e servizi.

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A Francoforte Stellantis mostra Eurorepar Car Service, ricambi multimarca, formazione e soluzioni digitali per officine più efficienti e sostenibili

A Francoforte, Stellantis porterà al centro della scena Eurorepar Car Service, la rete di officine multimarca che oggi conta oltre 6.200 punti nel mondo, di cui più di 4.900 in Europa. L’idea è mostrare in modo concreto come un’officina indipendente possa crescere e lavorare meglio entrando in un ecosistema strutturato, capace di offrire supporto tecnico, ricambi, strumenti digitali e servizi pensati per semplificare l’attività quotidiana.

Lo stand del gruppo, nel padiglione 9.0 agli spazi F84-E84, sarà allestito come una vera officina. I visitatori potranno così vedere da vicino come funziona l’approccio a 360 gradi di Stellantis per il post-vendita. Non sarà una semplice esposizione di prodotti, ma un ambiente pensato per raccontare il lavoro reale dei riparatori e le soluzioni che possono aiutarli ad affrontare un mercato sempre più complesso.

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Eurorepar Car Service

La proposta parte dai ricambi multimarca, con soluzioni come Mopar, Eurorepar by Stellantis, SUSTAINera e le gamme di fornitori selezionati. A questo si aggiunge la rete Distrigo, pensata per garantire una distribuzione rapida ed efficiente dei componenti. Per le officine, poter contare su disponibilità e tempi certi è un elemento fondamentale, soprattutto in un settore in cui i clienti chiedono interventi sempre più veloci e precisi.

Stellantis metterà in evidenza anche il ruolo della formazione, del supporto tecnico, della diagnostica e degli strumenti digitali per la gestione dell’officina. Sempre più spazio sarà dato alle soluzioni basate su analisi avanzate e intelligenza artificiale, pensate per migliorare le prestazioni quotidiane e rendere più semplice il lavoro dei riparatori.

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Un capitolo importante riguarda SUSTAINera, il programma dedicato all’economia circolare. Attraverso parti rigenerate, riparate, riutilizzate e prodotti riciclati, il gruppo punta a offrire alternative più sostenibili, senza rinunciare alla qualità e alla funzionalità richieste dal mercato.

Eurorepar Car Service

Francesco Abbruzzesi, responsabile di Parts & Services per l’Europa allargata, ha sottolineato come le officine indipendenti si trovino oggi davanti a sfide sempre più articolate. L’accesso a ricambi, competenze e strumenti adeguati diventa quindi decisivo per restare competitivi. Proprio per questo Stellantis presenterà ad Automechanika un modello multimarca pensato per sostenere sia il lavoro di tutti i giorni sia la crescita nel lungo periodo.

Automechanika Frankfurt riunisce officine, rivenditori, produttori e professionisti da tutto il mondo. Per Stellantis sarà una vetrina strategica per mostrare come il post-vendita stia cambiando e come l’officina del futuro possa diventare più digitale, efficiente e sostenibile.

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