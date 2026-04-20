SUSTAINera alla Milano Design Week 2026

SUSTAINera, divisione Stellantis dedicata all’economia circolare, ha scelto la Milano Design Week 2026, in programma dal 20 al 26 aprile e focalizzata su materialità e sostenibilità, per presentare “The Art of Reuse” – “L’Arte del Riuso”. L’installazione propone un racconto visivo sul valore del riuso e sull’importanza strategica della circolarità nell’automotive. Il progetto nasce dalla collaborazione con IAAD, nelle arti e nel design europeo.

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SUSTAINera presenterà “The Art of Reuse” – “L’Arte del Riuso”

Nella strategia delle 4R, il Riutilizzo riveste un ruolo centrale insieme alla Rigenerazione, alla Riparazione e al Riciclo. Attraverso il concept “The Art of Reuse “, l’installazione ideata dal collettivo Truly Design, gruppo artistico italiano di fama mondiale specializzato in graphic design, illustrazione e pittura, valorizza i componenti automobilistici usati trasformandoli in un’opera potente ed evocativa che celebra il riutilizzo come vera e propria espressione artistica al servizio di pratiche responsabili e virtuose.

I componenti automobilistici utilizzati per realizzare l’opera, come griglie, portiere o pannelli della carrozzeria, sono stati recuperati dal centro di smantellamento del polo di economia circolare SUSTAINera di Mirafiori (Torino) e poi reinterpretati come inaspettati supporti artistici ed elementi scultorei. Disposti in una composizione vibrante, assumono una forte dimensione simbolica.

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Al centro dell’opera, un cerchio simboleggia l’ecosistema dinamico dell’economia circolare, in cui ogni elemento può rinascere e acquisire nuovo valore. Colori intensi, forme in movimento e motivi grafici differenti richiamano l’energia della rigenerazione e la complessità delle parti che compongono un veicolo. Le quattro strisce diagonali rappresentano i pilastri delle 4R di SUSTAINera, mentre lo spazio bianco esterno evidenzia il contrasto tra modello lineare e circolare. Questo concept riprende il messaggio della campagna “STILL LIFE”, ispiratrice di “The Art of Reuse”.

In questo modo, SUSTAINera si rivolge a un vasto pubblico attraverso il linguaggio dell’arte e del design, dimostrando che l’economia circolare può trascendere la sua dimensione tecnica per promuovere una cultura di impatto positivo che crei valore per le persone e per il pianeta.

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L’installazione fa parte di una più ampia mostra immersiva progettata da Truly Design, aperta al pubblico dal 20 al 26 aprile, nell’ambito della 10ª Isola Design Festival, presentata negli spazi della Fondazione Riccardo Catella, nel cuore del Fuorisalone. Grazie all’offerta di riuso post-vendita di SUSTAINera, i clienti hanno accesso a una vasta gamma di ricambi usati originali, multimarca, completamente controllati e funzionanti, con prezzi fino al 70% inferiori rispetto ai ricambi nuovi.

Parallelamente, questa iniziativa evidenzia il forte slancio del pilastro Riutilizzo di SUSTAINera, vero motore delle performance operative e commerciali. Nel 2025, questo settore ha registrato una crescita notevole del 51%, trainata dalle performance della piattaforma e-commerce B-Parts in Europa e Nord America, nonché dalle vendite del centro di smantellamento brasiliano attraverso il negozio fisico e i canali digitali.

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L’espansione globale di questo ecosistema prosegue con il recente annuncio di un terzo centro di smantellamento Stellantis. Questa nuova struttura affiancherà i siti già esistenti di Torino e San Paolo, confermando la posizione di Stellantis all’avanguardia nella gestione dei veicoli a fine vita, fornendo al contempo una fonte strategica di ricambi originali riutilizzabili, multimarca e perfettamente funzionanti, e migliorando le operazioni di riciclo.

Parallelamente, SUSTAINera sta rafforzando i propri canali digitali di vendita, con particolare attenzione a eBay e B-Parts, attraverso cui propone ricambi usati originali provenienti direttamente dal centro italiano di smantellamento dell’Hub per l’Economia Circolare di Mirafiori, a Torino. La collaborazione con IAAD conferma inoltre la volontà del brand di dialogare con le nuove generazioni.

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Il 21 aprile, nell’ambito della quinta edizione del Bravery Bar, gli studenti parteciperanno a un workshop dedicato alla reinterpretazione dei processi creativi e alle potenzialità dell’economia circolare in ambiti come moda, accessori e interior design. Utilizzando tessuti e pellami di alta qualità derivati dalla produzione e dai test dei sedili Stellantis, forniti da SUSTAINera, i partecipanti saranno chiamati a trasformare materiali di scarto in nuove risorse di valore. L’iniziativa comprende anche un progetto di tesi, visite all’Hub torinese e una mostra aperta al pubblico presso la Fondazione Riccardo Catella di Milano.