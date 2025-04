Eurorepar e bproauto diventano “by Stellantis”

Eurorepar e bproauto presentano ora i loro prodotti con una nuova firma: Eurorepar by Stellantis e bproauto by Stellantis. Questa nuova firma è apposta sul packaging dei prodotti dei due marchi e viene utilizzata in tutte le loro comunicazioni. Questa precisione è importante, poiché indica che i pezzi offerti da entrambi i marchi soddisfano i requisiti degli ingegneri Stellantis e soddisfano quindi i più elevati standard in termini di qualità, durata ed efficienza.

Eurorepar e bprauto cambiano nome

La competenza degli ingegneri del Gruppo si riflette in tutti i prodotti proposti da Eurorepar e bproauto, che offrono tutti le stesse garanzie di prestazioni e durata dei ricambi originali e sono accessibili ai proprietari di veicoli di quasi tutte le marche presenti sul mercato.

Privati ​​e professionisti possono quindi, scegliendo i prodotti bproauto ed Eurorepar, garantire la compatibilità dei ricambi acquistati con i veicoli su cui operano e le loro prestazioni, beneficiando al contempo di un posizionamento di prezzo vantaggioso. Coprendo un’ampia percentuale dei marchi presenti sul mercato, Eurorepar e bproauto si identificano immediatamente come appartenenti a uno dei leader del settore automobilistico.

Per Stellantis, la sfida è affrontare la realtà dell’attuale parco auto obsoleto. Con Eurorepar e bproauto, il Gruppo offre ai propri clienti e riparatori l’opportunità di ottenere ricambi multimarca che combinano qualità e prestazioni, per mantenere i loro veicoli in condizioni migliori più a lungo.

Questo nuovo nome permette inoltre di fidelizzare la clientela, rafforzando il legame tra il marchio di ricambi e il produttore. Allo stesso modo, i riparatori indipendenti possono offrire ricambi di cui i clienti si fideranno, perché garantiscono la qualità costruttiva e le prestazioni garantite dall’esperienza del Gruppo e dalla competenza dei suoi ingegneri, indipendentemente dalla marca del veicolo.

L’apposizione della firma da parte di Stellantis sui loghi dei nostri due marchi Eurorepar e bproauto rappresenta un autentico riconoscimento da parte del Gruppo. Questa firma è anche una garanzia della qualità e della serietà di questi due marchi nei confronti dei riparatori indipendenti”, ha affermato Anne Delauney-Ladeveze – Responsabile Marchi e Comunicazione – Stellantis Global Parts & Services

“Con questa nuova firma sui nostri marchi di ricambi al dettaglio, vogliamo fidelizzare i riparatori e aumentare il nostro fatturato. Considerando l’invecchiamento della flotta, questa è una decisione strategica di prim’ordine per soddisfare la domanda dei clienti”, ha dichiarato Pierre Emmanuel Fabro – Responsabile Category Management e Acquisti IAM – Stellantis Global Parts & Services