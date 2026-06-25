Peugeot E-5008 Long Range segue il Festival Jazz di Juan-les-Pins

Il mondo dell’auto è spesso in connessione con quello dell’arte. La liaison si esprime soprattutto nel legame stratificato con il cinema e la musica. Non stupisce, quindi, che una Peugeot E-5008 Long Range si sia messa sulle orme del Festival Jazz di Juan-les-Pins 2026.

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L’evento si celebra ogni anno, nel mese di luglio, in Costa Azzurra e regala un programma attrattivo, con artisti famosi e gruppi emergenti. Al pubblico viene offerto uno show ricco e variegato, a base di jazz e musica contemporanea, con interpreti famosi e gruppi emergenti.

Nel 2025 si sono ritrovati, nella Pineta Gold della ridente cittadina francese, artisti di grande calibro, come il leggendario pianista Herbie Hancock, la cantante Dianne Reeves, il carismatico Jamie Cullum, il trombettista Ibrahim Maalouf e il cantante Gregory Porter. Insieme a loro alcuni nuovi talenti, protagonisti anche loro dell’evento, considerato il primo festival jazz d’Europa.

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Per raggiungere Juan-les-Pins, con i suoi grandi murales e le vertiginose palme, il SUV a 7 posti Peugeot 5008 Long Range, scelto dalla casa del “leone” per l’avventura, sembra il modello giusto. Parliamo di una vettura elettrica adatta alle famiglie numerose, che promette grande comfort di viaggio.

Il tour verso la località della Costa Azzurra, che evoca la californiana Venice Beach, si è giovato dell’autonomia estesa di questa versione, che aggiunge 20 cavalli di potenza e il 33% di percorrenza WLTP (portandola a 668 chilometri complessivi), rispetto alla variante standard da 210 cavalli. Il tutto con un aggravio di peso di appena 2.5 punti percentuali, per effetto della batteria più corposa da 96,9 kWh, contro i 73 kWh dell’altra.

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La sua presenza riduce l’ansia da ricarica e migliora la serenità dei viaggi, come quello affrontato dalla Peugeot 5008 Long Range verso l’edizione 2026 del Festival Jazz di Juan-les-Pins. Questo evento guadagna i suoi contorni anche fuori dal suo perimetro istituzionale, con quasi 200 musicisti che percorrono le strade dell’area al suono delle loro trombe e sassofoni. Un’esperienza in grado di conquistare ed emozionare.

Fonte | Stellantis