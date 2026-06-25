Nuova Jeep Compass 4xe mostra i muscoli con una prova off-road da brividi su YouTube

La Nuova Jeep Compass 4xe entra in scena come protagonista di una miniserie pensata per raccontare, senza filtri, le sue capacità su strada e soprattutto lontano dall’asfalto. Quattro episodi, pubblicati entro la fine dell’anno, metteranno alla prova il modello più prestazionale della gamma Compass su terreni diversi e in condizioni impegnative, con un obiettivo chiaro: dimostrare quanto il terreno possa rivelare la vera qualità di un veicolo.

Advertisement

La nuova Jeep Compass 4xe protagonista di una miniserie YouTube che ne prova le doti off-road su sabbia e fango

Jeep ha scelto di raccontare la Compass 4xe attraverso immagini reali, portandola in luoghi dove la trazione, la coppia e la gestione elettronica fanno davvero la differenza. Al centro della miniserie ci sono le “Capability Stories”, una serie di prove costruite attorno alle modalità di guida Jeep Selec-Terrain, pensate per affrontare scenari differenti: dalla guida quotidiana alle situazioni più difficili.

Il primo episodio è dedicato a sabbia e fango, due superfici che mettono subito in crisi i veicoli meno preparati. Per questa prova, Jeep ha scelto le dune della Sardegna, tra Riola Sardo e Arbus, in aree attrezzate per il fuoristrada. Un contesto spettacolare, ma anche molto tecnico, dove la Nuova Jeep Compass 4xe ha potuto mostrare la capacità di avanzare su fondi morbidi e friabili senza perdere controllo e aderenza.

Advertisement

Fabio Catone, responsabile del marchio Jeep per l’Europa allargata, ha sintetizzato il senso del progetto con un messaggio diretto: “Vedere per credere”. Secondo il manager, soltanto filmati reali possono raccontare davvero la tenuta di strada, la maneggevolezza e la versatilità della nuova Compass 4xe. Un modo per ribadire anche l’identità del marchio, da sempre legato alla capacità di superare ostacoli, in fuoristrada come nella vita quotidiana.

Dal punto di vista tecnico, la nuova Jeep Compass 4xe si presenta come il riferimento della nuova gamma per le prestazioni off-road. Il sistema completamente elettrico a doppio motore sviluppa 375 CV e consente alla vettura di gestire la trazione integrale con grande precisione. L’altezza da terra è stata aumentata di 10 mm, migliorando la distanza dal suolo e contribuendo a valori di rilievo: angolo di attacco di 28°, angolo di dosso di 17°, angolo di uscita di 31° e capacità di guado fino a 480 mm.

Advertisement

Uno degli elementi più interessanti è la coppia disponibile alle ruote posteriori. Grazie al motore posteriore abbinato a un riduttore 14:1, la Compass 4xe può erogare fino a 3.100 Nm al retrotreno. Questo permette di mantenere trazione anche nelle situazioni più difficili e di affrontare pendenze del 20% senza perdita di aderenza sulle ruote anteriori.

Il sistema 4xe Selec-Terrain offre cinque modalità di guida: AUTO, SPORT, SABBIA E FANGO, NEVE e 4×4 LOCK. Nella modalità SABBIA/FANGO, la vettura regola sterzo, coppia e controllo della trazione per massimizzare l’aderenza, sfruttando il 100% della potenza disponibile con overboost. Un algoritmo controlla lo slittamento su ciascun asse e distribuisce la coppia necessaria, evitando pattinamenti eccessivi.

Il commento del pilota al termine del test conferma l’efficacia del sistema: ogni asse fornisce la coppia giusta in base all’aderenza disponibile, un aspetto decisivo su sabbia, fango o ghiaia profonda.