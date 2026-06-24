Opel Corsa, vent’anni fa nasceva la generazione che cambiò le regole: dalla D alla futura GSE elettrica

La Opel Corsa è una di quelle auto che non hanno bisogno di fare rumore per lasciare il segno. Da anni continua a essere una presenza familiare sulle strade europee e, in Germania, è l’auto compatta più venduta da oltre cinque anni consecutivi. Un successo costruito nel tempo, aggiornamento dopo aggiornamento, versione dopo versione. Oggi la gamma guarda avanti con l’edizione speciale YES e con la futura Corsa GSE elettrica, ma una parte importante di questa storia passa da una generazione precisa: la Corsa D.

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Dalla Opel Corsa D alla futura GSE elettrica, ripercorri la generazione che ha rilanciato la compatta

Quando arrivò nel 2006, la quarta generazione della compatta Opel aveva un compito non semplice. Doveva rinnovare un modello già molto conosciuto, renderlo più moderno e desiderabile, senza perdere quella praticità che aveva sempre fatto della Corsa un’auto vicina alla vita quotidiana delle persone. La formula funzionò, perché Opel riuscì a darle un’immagine più fresca, più dinamica e più personale.

Opel Corsa D si distingueva anche per una scelta chiara: non essere uguale per tutti. La tre porte parlava a chi cercava un’auto più sportiva e giovanile, con un profilo quasi da piccola coupé e linee più decise. La cinque porte, invece, era pensata per chi aveva bisogno di spazio, comfort e maggiore praticità, ma senza rinunciare a un aspetto moderno. Due caratteri diversi, dentro lo stesso nome.

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Opel Corsa D



Uno dei motivi per cui Opel Corsa D è rimasta nella memoria riguarda le soluzioni intelligenti. Il sistema FlexFix, ad esempio, era un’idea semplice ma brillante: un portabici integrato che usciva dal paraurti posteriore come un cassetto. Niente barre sul tetto, niente accessori complicati da montare. Bastava estrarlo e partire. In una compatta, una soluzione del genere raccontava bene la voglia di Opel di rendere più facile la vita di tutti i giorni.

Anche il resto della dotazione mostrava un’attenzione non scontata per il segmento: il pianale regolabile DualFloor, i fari direzionali AFL, il controllo automatico delle luci e il volante riscaldato erano dettagli capaci di far percepire la Corsa come qualcosa di più maturo rispetto alla classica utilitaria.

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Opel Corsa D seppe poi vestire panni molto diversi. La ecoFLEX parlava a chi guardava ai consumi, con il 1.3 CDTI capace di dichiarare 3,3 litri ogni 100 chilometri e 88 g/km di CO2. All’opposto, la OPC trasformava la compatta tedesca in una piccola sportiva da 192 CV.

Il momento più estremo arrivò con la OPC “Nürburgring Edition”: 210 CV, 0-100 km/h in 6,8 secondi, 230 km/h di velocità massima, assetto Bilstein e freni Brembo. Una Corsa cattiva, concreta, quasi sorprendente per chi la guardava solo come una piccola auto da città.

Oggi il testimone passa a una nuova idea di prestazioni. La futura Opel Corsa GSE sarà elettrica, ma promette numeri ancora più importanti: 281 CV, 345 Nm e 0-100 km/h in 5,5 secondi. Cambia tutto, dal motore al linguaggio tecnico. Ma il punto resta lo stesso: la Corsa continua a evolversi senza smettere di essere una compatta capace di parlare a tanti.