Citroën C4 Hybrid, ad agosto costa poco più di 20 mila euro: sconto fino a 6.750 euro

Per chi sta pensando a una Citroën C4 Hybrid, agosto potrebbe essere il momento giusto per dare un’occhiata alle offerte. La casa francese ha infatti abbassato parecchio il prezzo della sua compatta, che nella versione YOU con cambio automatico può essere acquistata a poco più di 20 mila euro.

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Si parte da 20.150 euro, mentre il prezzo di listino è di 26.900 euro. La differenza è quindi di 6.750 euro, una cifra tutt’altro che trascurabile. La promozione è destinata ai clienti privati e resta valida per contratti e immatricolazioni effettuati entro il 31 agosto 2026, naturalmente fino a disponibilità delle vetture.

Citroën C4 Hybrid: con SimplyDrive si parte da 129 euro al mese

Per chi invece preferisce il finanziamento c’è la formula SimplyDrive Promo. Qui il prezzo della Citroën C4 Hybrid 100 YOU sale leggermente a 21.100 euro, con un anticipo di 7.189 euro.

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Dopo l’anticipo si pagano 35 rate da 129 euro al mese, mentre alla fine resta una rata decisamente più pesante, pari a 12.681,31 euro. Il TAN è del 5,99 per cento e il TAEG dell’8,68 per cento.

La rata mensile, insomma, è molto bassa, ma va considerata insieme a tutto il resto. L’importo finanziato è di 14.182 euro e quello complessivamente dovuto attraverso il finanziamento arriva a 17.232,81 euro. Se alla fine del contratto si decide di restituire o sostituire l’auto, bisogna inoltre tenere presente il limite di 30.000 km: oltre questa soglia vengono richiesti 10 centesimi per ogni chilometro in più.

La C4 YOU non è comunque una versione particolarmente spoglia. Di serie troviamo i sensori di parcheggio posteriori, il climatizzatore automatico, il touchscreen da 10 pollici con radio DAB e i cerchi in lega da 16 pollici.

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L’attuale generazione della C4 è sul mercato dal 2021 e ha segnato un netto cambio di direzione rispetto alle vecchie berline compatte del marchio. Con la sua carrozzeria rialzata e forme quasi da crossover ha cercato fin dall’inizio di ritagliarsi uno spazio a metà strada tra due mondi. Nel 2025 è arrivato anche il restyling, che ne ha aggiornato soprattutto il frontale.

In Italia, però, quest’anno la C4 sta facendo più fatica. Da gennaio a luglio 2026 sono state immatricolate 1.340 unità, contro le 2.194 dello stesso periodo del 2025. A luglio si è fermata a 153 auto, contro le 223 di dodici mesi prima.

Una promozione così aggressiva può quindi servire anche a ridare un po’ di slancio a un modello che oggi deve vedersela con un mercato sempre più dominato da SUV e crossover.