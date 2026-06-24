Lancia torna nel Rally degli Dei: quattro Ypsilon Rally2 HF Integrale all’assalto dell’Acropoli

La Grecia torna a essere il banco di prova più duro per Lancia. Sulle strade dell’Acropolis Rally Greece, una delle gare più selettive dell’intero calendario WRC, il marchio italiano si presenta con quattro Ypsilon Rally2 HF Integrale e con l’obiettivo di confermare la crescita del progetto Lancia Corse HF.

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Lancia schiera quattro Ypsilon Rally2 HF Integrale all’Acropoli

Tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta, la Lancia Delta costruì proprio su queste strade una parte importante del suo mito. La Grecia fu uno dei teatri più duri e affascinanti della sua epopea sportiva, un luogo dove non bastava essere veloci: bisognava resistere. Oggi, a distanza di decenni, il marchio torna a respirare quell’atmosfera con una presenza importante nell’ottava tappa della stagione WRC2.

Al via dell’Acropolis Rally Greece ci saranno infatti quattro Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, un segnale forte della crescita del programma Lancia Corse HF. A guidare la spedizione sarà Yohan Rossel, affiancato da Arnaud Dunand. Il pilota francese, già tre volte sul podio nel WRC2 in Grecia, arriva con un obiettivo chiaro: tornare in testa alla classifica piloti dopo il sorpasso subito dal compagno Nikolay Gryazin, reduce dalla vittoria al Rally del Giappone.

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Lancia Corse HF

Ma l’Acropoli avrà anche un sapore familiare. La gara greca segnerà infatti l’ingresso di Léo Rossel nella famiglia Lancia con il Team Junior 2C. Accanto a lui ci sarà Guillaume Mercoiret. Léo si presenta con gli stessi punti del fratello Yohan, 52, creando una sfida interna che promette scintille: due Rossel, due Lancia identiche e 323 chilometri di sterrato greco pronti a decidere molto più di una semplice classifica.

La formazione sarà completata dall’americano Conner Martell, navigato dall’italiano Alessandro Gelsomino, e dal giovane Pablo Sarrazin, affiancato da Yannick Roche. Per Lancia sarà la prima gara WRC con quattro vetture al via, schierate da tre team diversi: un passaggio che conferma l’espansione del progetto e il crescente interesse attorno alla Ypsilon Rally2 HF Integrale.

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Il rally scatterà giovedì 25 giugno con la spettacolare Super Special Stage all’Ellinikon Sports Centre di Atene, prima del trasferimento notturno verso Itea. Da venerdì inizierà la vera battaglia: prove veloci, fondi che si deteriorano a ogni passaggio, solchi profondi e temperature attese oltre i 40 gradi. Sabato sono previsti altri 108 chilometri cronometrati, mentre domenica gli equipaggi affronteranno le ultime quattro speciali.

All’Acropoli la velocità da sola non basta. Serviranno gestione degli pneumatici, lucidità, resistenza fisica e grande attenzione alla meccanica. Didier Clément, Team Principal di Lancia Corse HF, ha sottolineato proprio questo aspetto: la Grecia è una delle gare più dure della stagione sul piano dell’affidabilità, ma anche una grande occasione per confermare il livello raggiunto dal progetto.