Nuova Alfa Romeo 155 DTM, il sogno digitale che riporta in pista una leggenda italiana

La nuova Alfa Romeo 155 DTM non esiste nei piani ufficiali del Biscione, almeno per ora. Eppure, nelle ultime ore, è bastato un render pubblicato sui social dal creatore digitale Restomod GT per riaccendere la memoria degli appassionati e riportare al centro della scena una delle Alfa Romeo da corsa più amate di sempre.

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Un render immagina una nuova Alfa Romeo 155 DTM in chiave moderna: carbonio, assetto da pista e cambio manuale

Il progetto, battezzato “Alfa Romeo 155 Forma Corsa DTM”, nasce come reinterpretazione moderna della leggendaria 155 che negli anni Novanta seppe imporsi nel turismo europeo, diventando un simbolo del motorsport italiano. Non una copia dell’originale, ma un’evoluzione ideale, come spiegato dallo stesso autore: “Una leggenda non si copia. Si evolve”.

Il risultato è una vettura immaginata per il 2026, con carreggiate allargate, uso esteso del carbonio, assetto da pista e un’impostazione aggressiva che rende omaggio alla 155 DTM senza trasformarla in un semplice esercizio nostalgico. Le proporzioni restano immediatamente riconoscibili, ma il linguaggio stilistico guarda al presente, con superfici più tese, dettagli aerodinamici marcati e una presenza scenica da vera auto da competizione.

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Uno degli aspetti più interessanti del render è la scelta di mantenere uno spirito “vecchia scuola”. Restomod GT immagina infatti una vettura con cambio manuale, dettaglio sempre più raro nel panorama sportivo contemporaneo, ma perfettamente coerente con l’anima analogica della 155 da corsa. A questo si aggiunge una tecnologia moderna nell’esecuzione, creando un equilibrio tra passato e futuro che parla direttamente al cuore degli alfisti.

Il fascino della nuova Alfa Romeo 155 DTM sta proprio qui: non promette un ritorno ufficiale, ma racconta ciò che molti appassionati vorrebbero ancora vedere. Un’Alfa Romeo ruvida, larga, bassa, cattiva, capace di riportare in pista il carattere racing del marchio.

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In un momento in cui il Biscione guarda soprattutto a SUV, elettrificazione e segmento C con le eredi di Tonale e Giulietta, questo render di una nuova 155 DTM ricorda quanto sia ancora forte il legame tra Alfa Romeo e le corse.