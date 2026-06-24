Mercato dell’auto in Europa: a fine maggio prosegue la crescita delle vendite

Il mese di maggio 2026 dice che il mercato dell’auto in Europa ha registrato 955.013 unità immatricolate, secondo un riscontro che segna un incremento del 3,2% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Nel periodo relativo ai primi cinque mesi dell’anno le immatricolazioni totali si sono attestate a un valore pari a 4.748.801 sulla base di un incremento pari al 4% rispetto agli stessi primi cinque mesi dello scorso anno.

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Se però si considera il dato dell’Europa allargata, che oltre ai riscontri dell’UE include anche i dati dell’Area EFTA e del Regno Unito, le immatricolazioni registrate durante questi primi cinque mesi dell’anno risultano pari a 5.824.814 unità con una crescita che invece si attesta al 4,5% rispetto ai dati degli stessi cinque mesi del 2025. Per quanto riguarda invece i riscontri del solo mese di maggio nella stessa regione dell’Europa allargata, le immatricolazioni risultano pari a 1.152.523 unità secondo un incremento che vede il mercato dell’auto in Europa crescere del 3,6% rispetto allo stesso mese del 2025. I dati confermano quella che è ormai una tendenza positiva così come registrato dai dati del mercato dell’auto in Europa anche nei mesi precedenti al mese di maggio, anche in accordo con la crescente domanda delle varianti elettrificate rinsavite da sistemi di incentivazione fiscale proposti dai governi locali.

L’ibrido rimane la scelta più apprezzata nel mercato dell’auto europeo

Il mercato dell’auto in Europa rimane dominato dalle alimentazioni ibride che si confermano le più apprezzate dell’Area. Durante i primi cinque mesi di quest’anno le immatricolazioni di veicoli ibridi in UE ha raggiunto le 1.795.071 unità con una crescita pari al 12,1% e una quota di mercato che ora si attesta al 37,8%. A fine maggio sono state 345.427 le ibride immatricolate in UE secondo una crescita del 9,7% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Guardando ai singoli Paesi, decisamente bene l’Italia con un incremento del 24,5% e anche la Spagna dove la crescita si è attesta al 19,5% rispetto ai dati dell’anno scorso. Buoni riscontri anche in Germania e Francia.

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I primi cinque mesi dell’anno certificano anche 460.217 unità immatricolate in termini di ibride plug-in, con un incremento che per il mercato dell’auto europeo vale un +22,1% secondo una quota di mercato che sfiora il 10% in netto aumento rispetto all’8,3% dei primi cinque mesi dell’anno scorso. Nel solo mese di maggio le ibride plug-in hanno totalizzato 98.553 immatricolazioni secondo un aumento del 12,2%.

Raggiunge invece una quota di mercato pari al 20% il comparto delle elettriche, nel periodo che va da gennaio a fine maggio di quest’anno. Il dato è indicativo di un incremento non indifferente rispetto al 15,3% di quota registrato durante i primi cinque mesi dell’anno scorso. Sono infatti 950.521 le elettriche immatricolate durante i primi cinque mesi dell’anno con un valore cresciuto del 35,7%. Nel solo mese di maggio le immatricolazioni sono invece state pari a 203.417 unità con una crescita pari al 42,9% nel confronto con lo stesso mese del 2025.

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Male ancora le alimentazioni “tradizionali” che chiudono i primi cinque mesi dell’anno con 1.065.071 unità totali secondo un calo che si attesta al 18,2% rispetto ai dati del mercato dell’auto dello scorso anno. La quota di mercato è infatti scesa al 22,4% rispetto al 28,5% dei primi cinque mesi dello scorso anno. Soltanto a maggio le immatricolazioni dei modelli a benzina in UE sono risultate pari a 210.383 unità, con una diminuzione pari al 20,1%. Male anche i modelli alimentati a gasolio; fra gennaio e maggio le immatricolazioni sono scese a 361.971 unità con un calo del 16,6% rispetto agli stessi mesi dello scorso anno e una quota che ora si attesta al 7,6% del mercato dell’auto europeo, contro il valore pari al 9,5% dello scorso anno.

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Bene Stellantis, trainata da Fiat, fra i gruppi automobilistici

Guardando i dati del mercato dell’auto europeo in termini di gruppi automobilistici, i riscontri rimangono dominati dal Gruppo Volkswagen che tra gennaio e maggio immatricola 1.267.224 unità secondo un incremento pari all’1,5% rispetto allo stesso range temporale dello scorso anno e sulla base di una quota di mercato del 26,7%.

Molto bene Stellantis che si pone in seconda piazza con 794.708 unità immatricolate secondo una crescita del 5,7% nel confronto con l’anno precedente. A registrare la parte di protagonista nel Gruppo ci pensa Fiat che guida l’incremento con un aumento del 30,8% grazie a 157.661 immatricolazioni. Seguono Opel e Citroën con incrementi, rispettivamente, pari a +18,3% e 6,9%. Male invece Alfa Romeo con un calo del 22,6% in virtù di sole 20.523 unità immatricolate fra gennaio e maggio, e Peugeot che scende del 6,4%. La terza piazza è ancora una volta appannaggio del Gruppo Renault con 484.717 unità immatricolate fra gennaio e maggio secondo un calo del 6,2%.