Per Lancia Corse HF un fine settimana impegnativo al Royal Rally of Scandinavia

Le strade sterrate del Royal Rally of Scandinavia si sono rese protagoniste di un fine settimana particolarmente impegnativo per gli equipaggi delle Ypsilon del team Lancia Corse HF. L’appuntamento svedese si conferma ancora una volta uno fra gli appuntamenti più selettivi del Campionato Europeo Rally FIA.

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Già a partire dai primissimi chilometri, le prove speciali dell’appuntamento scandinavo hanno messo a dura prova piloti e vetture cogliendo di sorpresa anche diversi fra i nomi più di spicco del Campionato Europeo. Fra questi si è concluso prematuramente il rally di Andrea Mabellini e Virginia Lenzi già durante la terza prova speciale a causa di un problema occorso alle sospensioni della loro Lancia Ypsilon Rally2 HF durante un’escursione in fuoristrada. L’equipaggio del team Lancia Corse HF è stato quindi costretto al ritiro, senza aver potuto collezionare punti preziosi in ottica campionato.

L’equipaggio finlandese composto da Tuukka Kauppinen e Topi Luhtinen, invece, ha sfiorato l’ingresso in Top 10 dopo aver lottato per tutto il fine settimana sulle velocissime e tecniche prove speciali svedesi del Royal Rally of Scandinavia nella categoria regina del Rally2.

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Ottime invece le prestazioni del team Lancia Corse HF in Junior ERC ed ERC4

Accanto a un set di risultati sicuramente deludenti in termini di classifica generale, Lancia Corse HF può comunque festeggiare le ottime prestazioni in sede di Junior ERC ed ERC4. In questo caso Davide Pesavento, navigato da Alessio Angeli, si è reso protagonista di una eccellente rimonta che gli ha permesso di conquistare un terzo posto finale in entrambe le categorie a bordo della Lancia Ypsilon Rally4 HF. L’equipaggio è stato in grado di lottare costantemente per le posizioni di testa per tutta la durata del rally. In questo contesto il risultato finale ha permesso di confermare il potenziale internazionale del giovane equipaggio italiano, che aveva già chiuso in seconda piazza la stagione 2025 del Trofeo Lancia.

Davide Pesavento, navigato da Alessio Angeli

Ottimo anche il riscontro finale dell’equipaggio composto da Tommaso Sandrin e Andrea Dal Maso che hanno concluso il Royal Rally of Scandinavia al sesto posto finale nella Junior ERC, portandosi anche in testa alla classifica generale del campionato ERC4.

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Accanto a loro anche l’austriaco Marcel Neulinger, il lituano Markas Buteikis e l’italiano Sebastian Dallapiccola hanno conquistato un piazzamento nella Top 10 della categoria Junior ERC. Francesco Dei Ceci e il suo esperto navigatore Danilo Fappani hanno invece sfiorato la Top 10, faticando a sfruttare appieno il potenziale della Lancia Ypsilon Rally4 HF sulle impegnative strade sterrate dell’appuntamento svedese. La sfortuna del fine settimana svedese ha colpito anche Aatu Hakalehto, che era in testa sia all’ERC4 che al Junior ERC prima di ritirarsi nella tappa 13 a sole tre prove speciali dal termine. Fino a quel momento, il pilota finlandese sembrava infatti saldamente avviato alla vittoria nella gara scandinava.

Dopo il secondo round della stagione del FIA ​​ERC, il team Lancia Corse HF si trova adesso all’ottavo posto nel Campionato Costruttori con 22 punti. Nella classifica generale, Andrea Mabellini scende invece fino al nono posto con 20 punti, mentre Tommaso Sandrin sale in testa alla classifica ERC4 con 39 punti, nove in più di Hakalehto e del tedesco Schulz. Dopo il primo round del Junior ERC, Davide Pesavento occupa il terzo posto con 21 punti, mentre Sandrin è sesto con 15 punti. Il prossimo appuntamento del Campionato Europeo Rally FIA è atteso adesso in Italia, al Rally di Roma Capitale in programma dal 3 al 5 luglio prossimi.