Fiat trascina l’Italia dell’auto: a maggio il marchio di Torino sorprende l’Europa

In un mercato europeo dell’auto che cresce, ma cambia pelle a grande velocità, Fiat torna a occupare una posizione centrale. I dati Acea sulle immatricolazioni di maggio 2026 raccontano infatti un quadro in movimento: le alimentazioni tradizionali perdono terreno, i marchi asiatici avanzano con forza e l’Italia si conferma uno dei mercati più vivaci del Vecchio Continente. Dentro questo scenario, il risultato del marchio torinese spicca più di altri.

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Fiat cresce del 20,6% in Europa grazie a Pandina Hybrid, Grande Panda e Topolino: i dati di maggio mostrano un marchio ancora molto forte in Italia

A maggio, nell’Europa allargata, quindi Unione Europea, Paesi EFTA e Regno Unito, sono state immatricolate 1.152.523 vetture, con una crescita del 3,6% rispetto allo stesso mese del 2025. Un dato positivo, ma non uguale per tutti.

Il dato più interessante, però, arriva guardando dentro Stellantis. Mentre il gruppo nel suo complesso arretra del 2,0% e alcuni marchi mostrano segnali di difficoltà, Fiat si muove in direzione opposta. Il brand cresce del 20,6% nelle immatricolazioni europee, diventando uno dei pochi veri motori positivi della galassia Stellantis insieme a Opel. In un momento in cui il gruppo sta cercando nuovi equilibri industriali e commerciali, il marchio italiano dimostra di avere ancora una presa forte sul pubblico.

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La spiegazione non sta in un solo modello, ma in una strategia più concreta di quanto possa sembrare. Fiat ha scelto di parlare a clienti reali, con prodotti accessibili, riconoscibili e vicini alle esigenze quotidiane. La Pandina Hybrid resta un punto fermo: continua a piacere perché è semplice, pratica e profondamente radicata nelle abitudini degli automobilisti italiani. Nonostante prezzi più alti rispetto al passato, rimane una delle vetture più familiari e rassicuranti del mercato.

Accanto a lei, la nuova Grande Panda sta iniziando a dare un contributo importante. Nei primi cinque mesi dell’anno ha sfiorato le 20.000 immatricolazioni ed è salita fino al terzo posto in Italia. Il suo merito è quello di riportare Fiat in un territorio che conosce bene: quello delle auto compatte, razionali, ma con una personalità ben definita.

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Anche la scelta dell’ibrido leggero sembra pagare. Fiat ha capito che molti clienti non sono ancora pronti per l’elettrico puro e cercano una soluzione intermedia, meno impegnativa e più vicina all’uso quotidiano. Le motorizzazioni mild hybrid su 500 e Grande Panda intercettano proprio questa domanda.

Infine c’è la Topolino, piccola ma strategica, che a maggio ha raggiunto una quota del 36,2% tra i quadricicli leggeri elettrici in Italia. Un segnale chiaro: Fiat cresce perché presidia segmenti diversi, ma lo fa restando fedele alla propria identità popolare.