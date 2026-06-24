Ferrari pesca in BMW: Di Silvestre prende il posto di Galliera

Ferrari volta pagina in una delle aree più strategiche per il futuro del marchio. Dal 1° luglio 2026, Massimiliano Di Silvestre sarà il nuovo Chief Marketing & Commercial Officer della Casa di Maranello. Un ruolo centrale, perché da lì passeranno le strategie commerciali, il rapporto con i clienti e il modo in cui il Cavallino continuerà a raccontarsi nel mondo.

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Ferrari affida a Massimiliano Di Silvestre il marketing e le vendite dal 2026, dopo Galliera

Di Silvestre entrerà nel Leadership Team e risponderà direttamente all’Amministratore Delegato Benedetto Vigna. Una scelta che conferma quanto Ferrari voglia rafforzare una squadra chiamata ad affrontare una fase delicata: crescere ancora, restando però fedele a quell’idea di esclusività che da sempre rende la Rossa qualcosa di diverso da un semplice marchio automobilistico.

Il nuovo manager arriva con un’esperienza lunga e solida nel mondo premium e luxury. Il suo nome è legato soprattutto a BMW Group Italia, dove ha ricoperto il ruolo di Presidente e CEO. Un incarico che gli ha permesso di conoscere da vicino un mercato competitivo, internazionale e sempre più attento non solo al prodotto, ma anche all’esperienza che ruota attorno al brand.

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A Maranello, però, Di Silvestre non troverà una scrivania qualsiasi. Raccoglierà infatti il testimone di Enrico Galliera, una figura che per oltre sedici anni ha avuto un ruolo fondamentale nella crescita commerciale e nella strategia marketing di Ferrari. Galliera ha accompagnato il marchio in una fase di forte espansione globale, contribuendo a consolidarne il prestigio senza snaturarne l’identità.

Il cambio della guardia, spiegano da Ferrari, non nasce da una decisione improvvisa. La scelta di Galliera di intraprendere un nuovo percorso professionale era stata condivisa e programmata da tempo con l’azienda. Nessuno strappo, quindi, ma un passaggio costruito con attenzione.

Anche Benedetto Vigna ha voluto riconoscere pubblicamente il lavoro svolto da Galliera, sottolineando il contributo dato in anni importanti per il Cavallino Rampante. Ora lo sguardo si sposta su Di Silvestre, chiamato a portare a Maranello la sua esperienza internazionale, la conoscenza del mondo premium e una visione commerciale capace di dialogare con mercati sempre più esigenti.