Nuova Jeep Compass trionfa agli ACP Electric Vehicle of the Year 2026 Awards

La nuova Jeep Compass si prende la scena in Portogallo e lo fa nel momento in cui il marchio americano sta spingendo con decisione sull’elettrificazione. Il SUV è stato premiato nella categoria “SUV/Crossover” agli ACP Electric Car of the Year Awards 2026, riconoscimento promosso dall’Automobile Club del Portogallo e seguito con attenzione da chi guarda al futuro della mobilità elettrica.

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La nuova Jeep Compass convince in Portogallo grazie a comfort, autonomia fino a 650 km e ricarica rapida, conquistando il pubblico degli ACP Awards

Il premio nasce dal giudizio degli utenti e dei potenziali clienti. Questo quindi rappresenta un segnale che arriva direttamente dal pubblico. E quando sono gli automobilisti a esprimersi, il valore cambia: significa che la nuova Jeep Compass è riuscita a farsi percepire come una proposta concreta, credibile e adatta alla vita reale.

Per Jeep, questo risultato arriva in una fase delicata ma decisiva. Il marchio deve accompagnare la propria identità storica dentro un mondo che cambia rapidamente. Da sempre Jeep significa avventura, solidità, libertà di movimento. Oggi, però, questi valori devono convivere con efficienza, tecnologia, autonomia e sostenibilità. La nuova Jeep Compass nasce proprio per provare a tenere insieme questi due mondi.

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Il riconoscimento coincide anche con l’apertura degli ordini della nuova Jeep Compass 4xe, un tassello importante nella strategia multi-energia del marchio. Jeep non punta su una sola formula, ma su una gamma capace di rispondere a clienti diversi: chi è pronto per l’elettrico, chi preferisce una soluzione elettrificata e chi cerca ancora quella versatilità che ha reso il brand riconoscibile nel tempo.

La versione completamente elettrica della nuova Jeep Compass promette fino a 213 CV nella configurazione a trazione anteriore, mentre sono previste varianti a trazione integrale più potenti. L’autonomia dichiarata va da 500 a 650 km secondo il ciclo WLTP, un dato importante per chi vuole avvicinarsi all’elettrico senza sentirsi limitato negli spostamenti quotidiani o nei viaggi più lunghi.

Anche la ricarica è pensata per semplificare l’utilizzo. La batteria da 74 kWh supporta fino a 11 kW in corrente alternata e fino a 160 kW in corrente continua. In condizioni ideali, si può passare dal 20% all’80% in circa 31 minuti, mentre una ricarica completa richiede circa 7 ore e 30 minuti.

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A convincere gli automobilisti, però, non sono stati solo i dati tecnici. Comfort, tecnologia di bordo, facilità di guida e robustezza hanno avuto un ruolo centrale nella vittoria. Sono qualità che contano davvero nell’uso quotidiano, quando un’auto deve essere piacevole, pratica e rassicurante.

La nuova Jeep Compass prova quindi a raccontare una Jeep diversa, più moderna e più efficiente, ma ancora fedele alla propria anima. Ed è forse proprio questo equilibrio ad aver convinto il pubblico portoghese.