Ferrari celebra l’eccellenza della propria filiera con l’evento “Podio Ferrari 2026”

Ferrari è un marchio naturalmente orientato all’eccellenza, perseguita anche mediante un’attenta selezione dei partner. Questi devono essere all’altezza del ruolo, in tutti gli ambiti in cui sono coinvolti.

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Annualmente la casa di Maranello organizza un appuntamento dedicato alle aziende della supply chain, ossia della catena di approvvigionamento, per assegnare dei riconoscimenti a quelle che si sono distinte maggiormente.

L’edizione 2026 dell’evento, noto come “Podio Ferrari“, si è svolta nella giornata di ieri all’e-Vortex, nuovo circuito di prova confinante con la Pista di Fiorano. Questa infrastruttura, lunga circa due chilometri, migliora il processo di collaudo funzionale delle vetture appena uscite dalla linea di produzione.

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La scelta del luogo della premiazione non è stata casuale e riflette il valore simbolico del circuito di testing, che incarna concretamente i principi di innovazione e miglioramento continuo del marchio emiliano.

Foto Ferrari

Il “Podio Ferrari 2026” è stato uno dei principali momenti di incontro fra la mitica casa di Maranello e la sua rete globale di fornitori, che la affiancano nel raggiungimento degli standard più elevati.

Accolti dal presidente John Elkann e dall’amministratore delegato Benedetto Vigna, si sono ritrovati nella sede del mito centinaia di rappresentanti di aziende provenienti da tutto il mondo, coinvolte nelle collaborazioni.

Nel corso della serata di ieri sono stati assegnati sei riconoscimenti ai partner che si sono particolarmente distinti nell’ultimo anno per risultati, approccio collaborativo e capacità di contribuire agli obiettivi di Ferrari. Complessivamente, 17 aziende sono state selezionate come finaliste tra oltre 700, distribuite nelle cinque categorie: Value Creation, Trust Performance, Pursuit of Perfection, Open Innovation e Co-Prosperity.

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Il premio Value Creation è stato assegnato a CSI, polo di riferimento europeo per la verifica e la certificazione della conformità di materiali, prodotti, impianti e imprese. All’italiana Fontana è stato conferito il Trust Performance. L’azienda destinataria sviluppa e produce componenti ad alta tecnologia.

Inno Precision Limited, specializzata nella produzione di componenti metallici di alta precisione, si è aggiudicata il premio Pursuit of Perfection. TEXA, che sviluppa sistemi di elettronica di potenza per il powertrain di veicoli elettrici e ibridi, si è affermata nella categoria Open Innovation al “Podio Ferrari 2026”.

Per l’impegno nello sviluppo di leghe ad alto contenuto di riciclabilità e per le proposte innovative di circolarità, Raffmetal si è imposta nella categoria Co-Prosperity. Il premio Excellence, che non prevedeva finalisti ma solo un vincitore, è stato assegnato a Versigent/Aptiv, realtà industriale che progetta e realizza sistemi di cablaggio e distribuzione elettrica.

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L’attenzione riservata dalla casa del “cavallino rampante” ai propri partner rappresenta un riconoscimento concreto della loro eccellenza, messa in risalto anche nella giornata di ieri. Un’eccellenza, premiata col “Podio Ferrari” e che aiuta il mito emiliano a mantenersi al vertice nella produzione automobilistica mondiale.

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Fonte | Ferrari