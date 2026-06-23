Con Fiat 500 Hybrid Cabrio Dolcevita e 600 Turbo 100 si amplia la gamma dei due modelli

Ieri e oggi Fiat sta accogliendo la stampa internazionale per proporre un Media Drive che mette al centro la nuova serie speciale 500 Hybrid Cabrio Dolcevita, accanto alla Fiat 600 Turbo 100. Due modelli fortemente complementari con i quali Fiat vuole proseguire lungo la prerogativa di sviluppare una mobilità semplice e accessibile, confermando, in questo modo, quella necessità di offrire una Fiat che sia per un pubblico sempre più vasto nell’ottica di fornire alla clientela del costruttore torinese ciò che realmente si attende.

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In questo contesto la nuova Fiat 500 Hybrid Cabrio Dolcevita e la nuova 600 Turbo 100 permettono di esprimere due modi differenti per vivere l’auto in base alle esigenze di ognuno. Si confermano quindi due modelli e due versioni fondamentali per completare la gamma di ognuno di questi modelli, che rimangono fra i più apprezzati dal pubblico. Il Media Drive si svolge presso la sede di Stellantis & You a Torino, flagship commerciale di Stellantis che proprio quest’anno celebra i suoi primi venti anni di attività e oggi diventato autentico punto di riferimento della vita sociale e culturale del capoluogo piemontese.

Fiat 500 Hybrid Cabrio Dolcevita

La nuova Fiat 500 Hybrid Dolcevita si può avere solo nella variante Cabrio

Si può scegliere esclusivamente nella variante Cabrio la serie speciale riservata alla Fiat 500 Hybrid, ovvero la versione Dolcevita che si ispira alle estati più iconiche vissute lunga le coste italiane ovvero a quell’eleganza tipica degli Anni Sessanta. Inconfondibile rimane anche il rimando allo spirito mediterraneo.

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Rimane allo stesso tempo fedele al suo DNA visto che una versione dotata di tetto aprile non è mai mancata nel listino dell’iconica Fiat 500, sin dal suo primo approdo sul mercato del 1957. Non mancano elementi caratteristici del design che ne rimarcano l’esclusività, a cominciare dalla presenza delle calotte degli specchietti cromate o dalla presenza del badge laterale dedicato al logo Dolcevita o ai nuovi cerchi in lega da 16 pollici con finitura diamantata. C’è poi la capote in tessuto blu e i fari sono di tipo full LED.

Fiat 500 Hybrid Cabrio Dolcevita

Rimane raffinato anche l’abitacolo con la presenza di sedili in tessuto Pieds de Poule e vinile con logo “500” ricamato. Immancabile l’impianto audio con schermo da 10,25 pollici di diagonale, utile anche per gestire l’infotainment, così come il climatizzatore automatico, il sensore per l’attivazione automatica dei tergicristalli in caso di pioggia e i sensori di parcheggio anteriori. A giugno la Fiat 500 Hybrid Cabrio Dolcevita si può avere a partire da 19.950 euro con rottamazione e finanziamento di Stellantis Financial Services.

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La 600 Turbo 100 è destinata a chi guarda a un approccio accessibile e immediato

Diverso è invece l’indirizzo verso cui si rivolge la Fiat 600 Turbo 100 che invece guarda a una clientela che cerca immediatezza e accessibilità. La 600 adotta ora il nuovo propulsore Turbo 100, un’unità a benzina sovralimentata a tre cilindri di 1.2 litri che eroga 101 cavalli e 205 Nm di coppia, in abbinamento alla disponibilità del cambio manuale a sei rapporti. Elementi che inducono a una guida intuitiva e coinvolgente, nell’autentica tradizione di casa Fiat.

Fiat 600 Turbo 100

Il propulsore adotta un turbocompressore a geometria variabile che permette di ottimizzare la risposta del motore già a bassi regimi, agevolando i sorpassi ma anche l’utilizzo cittadino. Allo stesso tempo la disponibilità dell’iniezione diretta di benzina ad alta pressione e il Ciclo Miller mantengono ridotti i consumi, assicurando ottimi valori in termini di efficienza. La motorizzazione affianca le attuali varianti ibrida ed elettrica già disponibili nella gamma del modello, completando in questo modo un’offerta capace di soddisfare le più ampie esigenze della clientela. Il propulsore Turbo 100 si può avere su tutti gli allestimenti della Fiat 600, ovvero Pop, Icon, Business, La Prima e Sport. Oggi circa la metà dei clienti del Segmento di riferimento punta ancora su modelli con cambio manuale e propulsore a benzina puro, privo di elettrificazione. I prezzi, per la 600 Turbo 100, partono da 18.950 euro con rottamazione e finanziamento Stellantis Financial Services Italia.

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Il Media Drive precede i festeggiamenti di San Giovanni, patrono della città di Torino, anticipandone anche l’atmosfera visto che la nuova Fiat 500 Hybrid Cabrio Dolcevita sfilerà lungo le strade della città con attività che si ispirano proprio alla Dolce Vita animando anche i 40.000 spettatori attesi durante la serata di domani, 24 giugno, a partire dal proprio stand di riferimento. La notte sarà infatti scandita dalla presenza di DJ Set dedicati lungo i balconi storici, eventi musicali diffusi lungo le principali piazze di Torino e la presenza dei tradizionali fuochi d’artificio sul Po.