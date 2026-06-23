Lancia Beta Neo Coupé, il sogno digitale che aumenta la nostalgia per il passato

Lancia Beta Neo Coupé è l’ultimo render che arriva dal web a proposito di Lancia. Si tratta di un progetto indipendente realizzato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale dal creatore digitale Roibeárd Gráinséir. Questa ipotesi digitale stuzzica di certo la fantasia in quanto mostra una Lancia diversa, coraggiosa, bassa, affilata, quasi sospesa tra memoria storica e futuro possibile.

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Un render AI immagina una Lancia Beta Neo Coupé futuristica e riaccende il dibattito sul futuro del marchio

Le immagini mostrano una coupé elegante e futuristica, con proporzioni da granturismo compatta, frontale sottile, superfici pulite e una coda larga, dominata da una firma luminosa orizzontale. Il nome Beta richiama una stagione importante della storia Lancia, ma qui non c’è alcuna operazione nostalgia in senso tradizionale. La Lancia Beta Neo Coupé immaginata da Gráinséir sembra piuttosto chiedersi che cosa potrebbe diventare oggi un coupé del marchio, se Lancia decidesse davvero di tornare a giocare anche sul terreno dell’emozione.

La realtà industriale, però, è molto più complessa. Dopo il lancio della nuova Ypsilon, primo passo concreto della rinascita del brand, Lancia si prepara al debutto della nuova Gamma, futura ammiraglia del marchio. Nelle scorse settimane sono state mostrate le prime immagini ufficiali, segnali di un progetto che dovrebbe riportare Lancia in un segmento più alto, con ambizioni europee e un posizionamento più raffinato.

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Ma il nuovo piano di Stellantis ha acceso più di un dubbio. Lancia è infatti passata sotto la gestione di Fiat, un cambio di scenario che potrebbe modificare in profondità la strategia immaginata negli anni scorsi, quando alla guida del marchio c’era Luca Napolitano e al vertice di Stellantis Carlos Tavares. Allora il percorso sembrava più definito: Ypsilon, Gamma e poi Delta, con il ritorno di un nome iconico previsto per il 2028.

Oggi, invece, proprio la nuova Delta sembra il progetto più incerto. Se le priorità industriali dovessero cambiare, difficilmente vedremo quel modello nei tempi e nelle forme immaginate in passato. Ed è qui che render come la Lancia Beta Neo Coupé diventano interessanti: in quanto ricordano quanto sia ancora forte il desiderio di vedere Lancia tornare a essere qualcosa di più di un marchio razionale.