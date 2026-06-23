Volkswagen rimescola le sigle: la ID.3 Neo sportiva potrebbe sfoggiare la GTI

Volkswagen starebbe preparando una versione sportiva della ID.3 Neo che potrebbe chiamarsi GTI anziché GTX: ecco cosa sappiamo.
Ippolito VdiIppolito Visconti
23 Giugno 2026
volkswagen ID.3 Neo

Tre lettere fanno ancora la differenza, anche nell’era elettrica. Volkswagen starebbe preparando una versione sportiva della ID.3 Neo. Si chiamerà GTX o GTI? La risposta, per ora, non c’è, ma i segnali puntano in una direzione precisa.

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La ID.3 Neo è arrivata ad aprile con un secondo restyling sostanzioso, estetico e tecnico insieme. Alla presentazione, però, mancava all’appello la variante ad alte prestazioni: la GTX, già vista dopo il primo aggiornamento del 2023, non è ancora tornata in gamma. È in sviluppo, dicono da Wolfsburg, e dovrebbe essere svelata entro fine anno. Il condizionale, in questo caso, vale doppio, perché non è nemmeno certo che si chiami ancora GTX.

volkswagen ID.3 Neo

Un prototipo avvistato durante i test su strada ha seminato i dubbi. Il veicolo camuffato mostra diverse somiglianze con la nuova ID. Polo GTI, già ufficiale. Un dettaglio che non è passato inosservato e che alimenta l’ipotesi di un cambio di badge. Se così fosse, la ID.3 Neo diventerebbe la seconda Volkswagen elettrica a portare il suffisso GTI, dopo la ID. Polo. GTX, ricordiamo, è comparsa finora solo su ID.3, ID.4, ID.5, ID.7 e ID. Buzz: una famiglia coerente, ma evidentemente in via di ridefinizione.

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L’eventuale GTI avrebbe una ragione tecnica per distinguersi. Costruita sulla piattaforma MEB+, la ID.3 Neo monta il motore elettrico sull’asse posteriore: sarebbe quindi la prima GTI della storia Volkswagen con trazione posteriore. Un primato non da poco, per un badge nato nel 1976 con la Golf a trazione anteriore.

volkswagen ID.3 Neo

Sul fronte delle prestazioni, i numeri ufficiali non ci sono ancora. La ID.3 GTX precedente offriva 326 CV nella versione Performance, con uno 0-100 in 5,7 secondi e un’autonomia WLTP di 597 km su batteria da 79 kWh. La nuova versione sportiva dovrebbe superare quei valori su entrambi i fronti, con un’autonomia attesa oltre i 600 km grazie ai miglioramenti apportati al pacco batterie. Inevitabile aspettarsi qualcosa di più anche in termini di potenza.

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