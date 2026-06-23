Volkswagen rimescola le sigle: la ID.3 Neo sportiva potrebbe sfoggiare la GTI

Tre lettere fanno ancora la differenza, anche nell’era elettrica. Volkswagen starebbe preparando una versione sportiva della ID.3 Neo. Si chiamerà GTX o GTI? La risposta, per ora, non c’è, ma i segnali puntano in una direzione precisa.

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La ID.3 Neo è arrivata ad aprile con un secondo restyling sostanzioso, estetico e tecnico insieme. Alla presentazione, però, mancava all’appello la variante ad alte prestazioni: la GTX, già vista dopo il primo aggiornamento del 2023, non è ancora tornata in gamma. È in sviluppo, dicono da Wolfsburg, e dovrebbe essere svelata entro fine anno. Il condizionale, in questo caso, vale doppio, perché non è nemmeno certo che si chiami ancora GTX.

Un prototipo avvistato durante i test su strada ha seminato i dubbi. Il veicolo camuffato mostra diverse somiglianze con la nuova ID. Polo GTI, già ufficiale. Un dettaglio che non è passato inosservato e che alimenta l’ipotesi di un cambio di badge. Se così fosse, la ID.3 Neo diventerebbe la seconda Volkswagen elettrica a portare il suffisso GTI, dopo la ID. Polo. GTX, ricordiamo, è comparsa finora solo su ID.3, ID.4, ID.5, ID.7 e ID. Buzz: una famiglia coerente, ma evidentemente in via di ridefinizione.

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L’eventuale GTI avrebbe una ragione tecnica per distinguersi. Costruita sulla piattaforma MEB+, la ID.3 Neo monta il motore elettrico sull’asse posteriore: sarebbe quindi la prima GTI della storia Volkswagen con trazione posteriore. Un primato non da poco, per un badge nato nel 1976 con la Golf a trazione anteriore.

Sul fronte delle prestazioni, i numeri ufficiali non ci sono ancora. La ID.3 GTX precedente offriva 326 CV nella versione Performance, con uno 0-100 in 5,7 secondi e un’autonomia WLTP di 597 km su batteria da 79 kWh. La nuova versione sportiva dovrebbe superare quei valori su entrambi i fronti, con un’autonomia attesa oltre i 600 km grazie ai miglioramenti apportati al pacco batterie. Inevitabile aspettarsi qualcosa di più anche in termini di potenza.