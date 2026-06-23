Leapmotor: consegnata la vettura numero 30.000 in Italia

Leapmotor taglia un traguardo importante nel mercato italiano e lo fa con un gesto dal forte valore simbolico. Questa mattina, presso la concessionaria Unicar di Trieste, è stata consegnata la 30.000ª vettura del marchio nel nostro Paese. Un risultato che arriva in meno di due anni dall’avvio ufficiale delle vendite, partite nel settembre 2024, e che racconta la rapidità con cui il costruttore cinese è riuscito a ritagliarsi uno spazio in un mercato sempre più competitivo.

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Leapmotor raggiunge 30.000 consegne in Italia con la B10 REEV, segno di una crescita rapida

Per Leapmotor rappresenta una conferma della crescita costruita mese dopo mese, ma anche del crescente interesse del pubblico italiano verso soluzioni di mobilità elettrificata più accessibili, tecnologiche e concrete. In una fase in cui l’elettrico fatica ancora a conquistare una platea davvero ampia, il marchio prova a posizionarsi come alternativa nuova, giovane e capace di parlare a clienti diversi da quelli tradizionalmente attratti dalle auto a zero emissioni.

Fondata in Cina nel 2015, Leapmotor è specializzata nei veicoli a nuova energia e ha costruito la propria identità su un forte controllo interno delle tecnologie chiave. La spinta internazionale è arrivata attraverso Leapmotor International, la joint venture nata con Stellantis, partecipata al 51% dal gruppo guidato oggi da Antonio Filosa e al 49% dalla casa cinese. Un’alleanza pensata per portare il marchio fuori dai confini della Cina, sfruttando una rete distributiva già solida e una presenza commerciale capillare.

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In Italia, questa strategia sembra aver trovato un terreno fertile. La progressione delle consegne conferma una presenza sempre più visibile sul territorio e un ampliamento graduale della rete di vendita. Il traguardo delle 30.000 unità diventa così una tappa importante in un percorso ancora giovane, ma già capace di produrre risultati significativi.

A rendere la consegna ancora più rilevante è il modello scelto per celebrare il risultato: una Leapmotor B10 REEV, tra le proposte più innovative della gamma e tra i primi esemplari di questa versione consegnati in Italia. La sigla REEV indica una soluzione elettrica ad autonomia estesa, pensata per offrire una guida prevalentemente elettrica senza rinunciare alla libertà di affrontare anche percorrenze più lunghe.

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Leapmotor vuole accompagnare la transizione energetica con prodotti meno estremi e più vicini alle esigenze reali degli automobilisti. Non soltanto auto elettriche per chi è già convinto, ma modelli pensati per chi cerca una via più semplice, pratica e accessibile verso la nuova mobilità. Con una gamma in continua evoluzione e il sostegno globale di Stellantis, Leapmotor guarda ora alla prossima fase della propria crescita.