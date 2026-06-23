Festival Car 2026: tre icone Lancia dell’Heritage Hub fra le protagoniste

Anche se è relativamente giovane, il Concorso Internazionale d’Eleganza Festival Car brilla con grande intensità nella sua galassia. La quinta edizione è stata presentata ufficialmente all’Heritage Hub di Stellantis, che avrà pure un ruolo da protagonista, con tre auto iconiche ad impreziosirne la tela.

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Si tratta delle Lancia Artena Cabriolet, Aurelia B20GT e Aurelia B24 Spider, tutte vestite da Pininfarina. Oltre che sul red carpet, le vetture torinesi prima menzionate si faranno ammirare sulla locandina della manifestazione, in programma dal 26 al 27 settembre 2026, tra le Langhe, il Castello Cavour di Santena e il borgo di Revigliasco Torinese.

I marchi Alfa Romeo, Fiat e Lancia saranno inoltre partner ufficiali del Concorso Internazionale d’Eleganza Festival Car 2026, sigillando al meglio la presenza di Stellantis. Questo rendez-vous motoristico, nato nel 2022 da un’idea di Federico Ferrero, fa parte del calendario internazionale FIVA. Da alcuni anni colora il territorio torinese con auto storiche di grande fascino, che si contendono i prestigiosi riconoscimenti.

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La novità dell’edizione 2026 è l’aggiunta di una giornata, che raddoppia il format visto fino alla scorsa edizione. Sabato 26 settembre gli equipaggi si muoveranno, con le loro compagne a quattro ruote, tra le Langhe e la Fondazione Macaluso. Poi la cena di gala nella Sala Diplomatica del Castello Cavour di Santena.

Quando l’orologio del tempo segnerà la giornata di domenica 27 settembre, spazio per il tradizionale Tour d’Elegance, atteso al via dal maestoso parco del Castello Cavour, monumento nazionale, con destinazione finale nel borgo di Revigliasco Torinese, sede del Concorso Internazionale d’Eleganza Festival Car 2026.

In questa quinta edizione si è voluto dare risalto al legame con l’Heritage Hub di Torino, che custodisce grandi pagine di memoria della storia italiana, con tante auto storiche in mostra. Fra queste le Lancia Artena del 1931, Aurelia B20 GT del 1951 e Aurelia B24 del 1955 attese sul tappeto rosso. Sono tre auto iconiche dalla casa torinese fondata da Vincenzo Lancia.

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Dello stesso marchio saranno altre vetture storiche presenti all’appuntamento piemontese, come la Appia Zagato custodita dal Museo Nazionale dell’Automobile, l’esemplare unico Kayak della collezione ASI-Bertone e la Beta 190 portata dalla Fondazione Marazzato.

Per i 120 anni del costruttore torinese, al Concorso Internazionale d’Eleganza Festival Car 2026 sarà esposta eccezionalmente anche una Lancia Ypsilon Rally2 HF, per creare, nella stessa cornice culturale e ambientale, un filo diretto fra il passato e il futuro sportivo del marchio.

Dicevamo della presenza di Alfa Romeo, che renderà omaggio al 60° anniversario della Spider Duetto. In mostra, per l’occasione, tutte e quattro le generazioni del modello, con l’aggiunta della concept car Pininfarina 2uettottanta. Anche Fiat avrà un suo ruolo, con una chicca: l’autobus d’epoca 414 Scall, portato dalla Fondazione Marazzato, che accompagnerà gli ospiti in tour panoramici collinari all’insegna del gusto rétro. Un modo, anche questo, per restare in tema.

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Fonte | Stellantis