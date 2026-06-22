Maserati ruggisce a Spa: il Tridente conquista due secondi posti assoluti e una vittoria nel GT2

Sul circuito di Spa-Francorchamps, uno di quei tracciati che da soli bastano a raccontare la storia del motorsport, Maserati Corse ha vissuto un weekend da protagonista nella seconda prova 2026 del GT2 European Series powered by Pirelli. In Belgio, il Tridente ha portato a casa due secondi posti assoluti, una vittoria di classe e altri due podi di categoria, confermando ancora una volta il potenziale della Maserati GT2.

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Maserati brilla a Spa con due secondi posti assoluti, una vittoria di classe nel GT2 e il debutto delle Iron Dames sulla GT2 del Tridente

A prendersi la scena è stato soprattutto Antoine Potty. Il pilota belga, in gara davanti al pubblico di casa con il team i4Race, ha chiuso al secondo posto assoluto sia nella prova del sabato sia in quella della domenica. Un risultato solido, costruito con ritmo, lucidità e grande capacità di gestione. Nella categoria Silver, Potty ha aggiunto anche una vittoria e un secondo posto, rendendo il suo fine settimana ancora più significativo.

Molto positiva anche la prova di Philippe Prette. Il pilota monegasco di Lp Racing ha confermato la sua esperienza nella categoria Masters, conquistando il secondo posto sia in Gara 1 sia in Gara 2. In particolare nella corsa del sabato, Prette ha dovuto fare i conti con una partenza complicata e con alcuni contatti nelle prime fasi, ma non si è perso d’animo. Ha recuperato terreno, ha duellato con decisione e nel finale è riuscito a salire meritatamente sul podio di classe.

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#1 – LP Racing – Philippe Joseph PRETTE – Maserati GT2

Il weekend di Spa, però, non è stato importante solo per i risultati. Per la prima volta, infatti, le Iron Dames sono scese in pista con una Maserati GT2. L’equipaggio tutto al femminile, formato dalla belga Sara Bovy e dall’olandese Laura Van den Hengel, ha scritto una pagina speciale proprio nell’anno in cui ricorrono i cento anni dalla nascita di Maria Teresa De Filippis. La pilota italiana fu la prima donna a qualificarsi e a disputare un Gran Premio di Formula 1, nel 1958, al volante di una Maserati.

In Gara 1 Potty ha difeso bene la propria posizione, chiudendo secondo assoluto e secondo in Silver. Prette, dopo una gara combattuta e ricca di duelli, ha centrato il podio in Masters. Meno fortunata la Pro Am, con Yu Lee rallentato dai contatti iniziali e l’equipaggio Iron Dames penalizzato da un episodio in pit lane. Sara Bovy, però, ha comunque lasciato il segno con un bel sorpasso a Les Combes, utile per conquistare il quinto posto.

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La domenica ha regalato altre emozioni. Dopo l’ingresso della Safety Car, Potty si è portato al comando della Silver e, nel finale, ha firmato uno dei momenti più belli del weekend: un doppio sorpasso durante un doppiaggio che gli ha permesso di conquistare la vittoria di classe. Il successo assoluto è sfumato per pochi decimi, ma la prestazione ha confermato tutto il valore del pilota e della vettura. Prette ha chiuso ancora secondo in Masters, mentre le Iron Dames hanno completato la gara al settimo posto in Pro Am.

#6 – I4Race – Antoine POTTY – Maserati GT2

Vincent Biard, Head of Maserati Corse, ha espresso soddisfazione per un fine settimana che ha unito competitività, risultati e valore simbolico. Il debutto delle Iron Dames sulla Maserati GT2, ha spiegato, richiama lo spirito pionieristico di Maria Teresa De Filippis e dimostra come la storia sportiva del Tridente continui a vivere anche nelle sfide di oggi.

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Dopo Spa, il campionato farà tappa a Misano, Zandvoort e Portimão. Maserati riparte dal Belgio con podi pesanti, nuove conferme e una certezza: il Tridente ha ancora molte storie da scrivere in pista.