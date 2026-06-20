Nuova Alfa Romeo Brera: un’ipotesi affascinante per il rilancio nel segmento C

Si chiama nuova Alfa Romeo Brera, il render che vi proponiamo oggi frutto dell’immaginazione di un designer indipendente con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Le immagini, pubblicate nelle scorse ore su Facebook dal creatore digitale Tommaso Ciampi, non mostrano un modello ufficiale della casa del Biscione, bensì una mera ipotesi virtuale che prova a immaginare come potrebbe apparire una futura compatta sportiva di segmento C firmata Alfa Romeo.

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Un render reimmagina la nuova Alfa Romeo Brera come compatta sportiva Alfa Romeo di segmento C

La vettura disegnata da Ciampi riprende il nome di nuova Alfa Romeo Brera e lo interpreta in chiave contemporanea, abbandonando la tradizionale coupé a tre porte per una carrozzeria più matura, a metà strada tra hatchback muscolosa e shooting brake. Il frontale è basso e aggressivo, dominato dal trilobo Alfa Romeo, da fari sottili e da prese d’aria generose.

La fiancata è lunga, pulita, quasi scolpita, con passaruota pieni, maniglie a filo e grandi cerchi dal disegno a cinque fori. Dietro, il lunotto inclinato e la coda compatta rafforzano l’idea di una vettura pratica ma fortemente emozionale.

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Il fascino del render arriva in un momento particolarmente delicato per Alfa Romeo. Con il nuovo piano Stellantis FaSTLAne 2030, il marchio sembra voler riportare il baricentro della propria strategia sul segmento C, area cruciale per volumi, redditività e identità di prodotto. Secondo le anticipazioni emerse, nei prossimi anni il Biscione dovrebbe affiancare all’erede della Tonale una nuova proposta compatta idealmente legata alla tradizione di 147 e Giulietta.

La futura C-SUV destinata a sostituire Tonale è attesa a Melfi e dovrebbe nascere su piattaforma STLA Medium, mentre una hatchback di segmento C potrebbe raccogliere l’eredità della Giulietta, anche con un nome differente.

In questo scenario, la nuova Alfa Romeo Brera immaginata da Ciampi diventa più di una semplice provocazione grafica. Potrebbe rappresentare una suggestione credibile per una futura hatchback Alfa: bassa, sportiva, italiana, ma anche più utilizzabile di una coupé pura. Non sappiamo se il Biscione sceglierà mai davvero questa strada, ma il render centra un punto: nel rilancio Alfa Romeo, oltre ai SUV, ci sarà spazio anche per un’auto capace di parlare al cuore degli appassionati.