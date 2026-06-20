Abarth 600e sbarca in Gangstar Vegas: lo Scorpione corre anche nei videogiochi

Abarth porta il suo spirito racing fuori dall’asfalto e accende i motori nell’universo digitale. Il marchio dello Scorpione debutta infatti in Gangstar Vegas, uno dei giochi per dispositivi mobili più popolari a livello globale, grazie a un’integrazione dedicata realizzata con Gameloft, colosso internazionale nello sviluppo e nella pubblicazione di videogiochi multipiattaforma, e con Gameloft for Brands.

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Abarth 600e arriva in Gangstar Vegas con missioni, ricompense e guida virtuale: un debutto gaming che porta lo spirito dello Scorpione online

L’operazione nasce come evento globale sponsorizzato all’interno del gioco e mette al centro la Nuova Abarth 600e, il modello che rappresenta la nuova fase elettrificata del brand. I giocatori potranno scoprire l’auto in un ambiente immersivo, guidarla nelle strade virtuali di Gangstar Vegas, affrontare missioni dedicate, sbloccare ricompense a marchio e interagire con contenuti personalizzati pensati per trasferire nel gaming l’identità ribelle e sportiva di Abarth.

Non si tratta di una semplice presenza pubblicitaria, ma di un progetto che punta a tradurre il DNA dello Scorpione in esperienza digitale. Prestazioni, audacia, velocità e desiderio di superare i limiti diventano elementi di gameplay, parlando a una community giovane, dinamica e fortemente affine ai valori del marchio. In questo contesto, la Nuova Abarth 600e diventa protagonista non solo come vettura, ma come simbolo di un modo diverso di vivere la performance.

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Il modello incarna l’impegno di Abarth verso le prestazioni elettrificate: coppia istantanea, maneggevolezza dinamica e carattere sportivo sono gli elementi chiave di una vettura progettata per offrire divertimento alla guida anche nell’era della mobilità a zero emissioni. Nel gioco, queste caratteristiche vengono reinterpretate attraverso adrenalina, reattività e personalizzazione, trasformando ogni missione in un’estensione virtuale dell’anima racing del brand.

La scelta di Gangstar Vegas non è casuale. Con oltre 280 milioni di download e un alto tasso di coinvolgimento, il titolo di Gameloft rappresenta una piattaforma strategica per raggiungere un pubblico internazionale, appassionato di azione, velocità e individualità. È proprio questa community, vicina al profilo demografico di riferimento di Abarth, a rendere l’integrazione particolarmente coerente.