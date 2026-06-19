Citroën ë-C3 premiata come miglior city car elettrica: comfort e prezzo fanno la differenza

La nuova Citroën ë-C3 continua a raccogliere consensi e porta a casa un riconoscimento importante: è stata scelta come “Miglior City/Utility Car” 2026 nell’ambito dell’ACP Electric Car of the Year in Portogallo, il premio dedicato esclusivamente alle auto 100% elettriche. A decretare la vittoria è stato il pubblico, che dal 1° al 31 maggio ha potuto votare tra sei modelli in gara. La piccola elettrica francese ha superato rivali come Dongfeng Box, Renault Twingo E-Tech, MINI Aceman Electric, Ford Puma Gen-E e Firefly.

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Citroën ë-C3 conquista il premio ACP 2026 grazie a comfort, prezzo accessibile e praticità

Il premio arriva in un momento favorevole per Citroën e conferma il buon andamento della famiglia C3. Nei primi cinque mesi del 2026, la C3 è stata tra le auto più vendute in Portogallo, con 2.944 unità, mentre la versione elettrica ha conquistato un ruolo sempre più importante all’interno della gamma. Con 788 unità consegnate entro la fine di maggio, la Citroën ë-C3 si è imposta come la B-Hatch 100% elettrica più venduta nel suo segmento.

A convincere è soprattutto la sua impostazione concreta. Citroën ë-C3 non punta a stupire con soluzioni complicate, ma a rispondere alle esigenze di chi cerca un’elettrica semplice da usare, confortevole e accessibile. È un’auto pensata per la città e per gli spostamenti di tutti i giorni, con interni funzionali, tecnologia intuitiva e le sospensioni Citroën Advanced Comfort, uno degli elementi più riconoscibili della proposta del marchio.

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Proprio questa combinazione tra prezzo, comfort e praticità sembra essere alla base del successo del modello. In un mercato elettrico sempre più affollato, Citroën ë-C3 riesce a distinguersi perché parla a un pubblico ampio, fatto non solo di chi cerca un’auto a zero emissioni, ma anche di chi vuole una soluzione razionale, facile da gestire e adatta alla vita quotidiana.

La soddisfazione di Citroën è stata espressa da Nuno Coutinho, direttore del marchio per Portogallo e Spagna, che ha sottolineato il valore di un premio assegnato direttamente dagli automobilisti. Per il brand, questo risultato conferma la validità di una strategia centrata sulla democratizzazione della mobilità elettrica.

La gamma C3 resta ampia e flessibile, con versioni a benzina, mild-hybrid, ibride e 100% elettriche, disponibili in diversi allestimenti, dalla YOU alla Business, oltre alla variante commerciale ë-C3 VAN dedicata ai professionisti.