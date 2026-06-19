Maserati Quattroporte, il ritorno si avvicina: sarà una berlina o qualcosa di nuovo?

La Maserati Quattroporte potrebbe tornare, ma non necessariamente nella forma che gli appassionati ricordano. Il marchio del Tridente ha confermato di essere al lavoro su due nuovi modelli del segmento E, attesi entro il 2030, e uno di questi potrebbe raccogliere l’eredità della storica ammiraglia italiana. L’altro, secondo le prime ipotesi, dovrebbe essere il successore della Levante.

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Maserati valuta il ritorno della Quattroporte con una nuova interpretazione: berlina, crossover o qualcosa di diverso, in arrivo entro il 2030

A riaccendere il tema è stato Santo Ficili, Chief Operating Officer di Maserati, intervenuto durante una teleconferenza dedicata anche al restyling di Grecale e GranTurismo. Il manager ha aperto alla possibilità di una nuova interpretazione del concetto di berlina, lasciando intendere che la futura Quattroporte potrebbe non seguire fedelmente la formula classica delle precedenti generazioni.

Secondo quanto riportato da Road & Track, Ficili ha spiegato che “l’interpretazione moderna di una berlina può cambiare”, aggiungendo che ci potrebbe essere spazio per un modello “un po’ più performante”, ma comunque aggressivo. Parole che sembrano indicare una vettura capace di collocarsi a metà strada tra una berlina tradizionale e un crossover, un territorio ancora difficile da definire ma sempre più osservato dai costruttori premium.

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Il riferimento più interessante arriva proprio dal significato del nome Quattroporte. Ficili ha lasciato intendere che il futuro del modello potrebbe passare dalla ricerca di qualcosa di nuovo, una sorta di ponte non ancora pienamente costruito tra SUV e berline. Non sarebbe una strada semplice: in passato diversi marchi hanno provato a fondere questi due mondi, con risultati alterni. Dalla AMC Eagle alla Volvo S60 Cross Country, fino alla Toyota Crown e alle wagon rialzate come Audi A6 Allroad, il confine tra categorie è sempre stato complesso da gestire.

Maserati, però, sembra volerci provare partendo dalla propria storia. Cristiano Fiorio, Chief Marketing Officer del marchio, ha ricordato che il Tridente oggi non è presente nel segmento E, pur avendo un’eredità forte con Quattroporte e Ghibli. Proprio da qui nascerebbe la volontà di sviluppare un nuovo modello, spinto anche da una richiesta specifica dei clienti.

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I due veicoli del segmento E dovrebbero arrivare entro il 2030, ma molto dipenderà dalle prossime decisioni industriali e dalle partnership in fase di discussione. Nuovi dettagli potrebbero emergere già a dicembre.