Dodge Charger si svela in Europa al MYLE Festival di Monaco

Il MYLE Festival di Monaco è un evento che unisce mobilità, musica e persone in un ambiente unico, immersivo e dinamico. Per queste sue caratteristiche, il rinomato appuntamento tedesco è stato scelto come sede della prima apparizione pubblica ufficiale in Europa della Dodge Charger di nuova generazione.

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Qui l’auto della casa statunitense ha potuto incontrare il pubblico consumer e quello business, ma anche i giovani, abituati alla vita urbana più vibrante. Il tutto in una cornice dinamica e inclusiva, perfetta per lo spirito del prodotto.

L’apparizione della coupé a stelle e strisce nel festival bavarese ha preso forma tramite l’importatore ufficiale KWA, che ne ha percepito il potenziale comunicativo, anche per quanto riguarda le proposte a quattro ruote.

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La Dodge Charger è arrivata nel Vecchio Continente sia con motorizzazione a benzina SIXPACK che full-electric. Facile capire su quale delle due interpretazioni si orientino i favori degli appassionati.

La muscle car d’oltreoceano, nella sua declinazione più recente, ha guadagnato con onore le luci dei riflettori europei, inaugurando un nuovo capitolo per il marchio di cui si fregia. MYLE ha rappresentato la prima occasione ufficiale per mettere il veicolo di fronte al pubblico del nostro continente, specie a quello che vive la mobilità non come semplice prodotto, ma come cultura, intrattenimento ed emozione.

Foto Stellantis

La Dodge Charger di nuova generazione si propone con due diverse soluzioni propulsive, che interpretano in modo distinto la vera performance del marchio. La vettura in esame è disponibile in configurazione a due e quattro porte e nelle versioni R/T e Scat Pack. Combina proporzioni audaci, tecnologie avanzate e un approccio centrato sul guidatore, cui offre prestazioni e carattere.

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La scelta di MYLE, per lo sbarco europeo del modello di fresco conio, non è stata casuale, ma si allinea alla filosofia dell’evento. Qui i veicoli si trasformano in esperienze e i brand in storie, coinvolgendo un pubblico che valorizza performance, design e innovazione.

Nella tela espositiva tedesca, una Daytona R/T a quattro porte è stata offerta al godimento dei presenti in esposizione statica. A una Dodge Charger Daytona Scat Pack a due porte e a una Charger SIXPACK R/T a quattro porte è stato assegnato invece il compito di accompagnare gli ospiti nelle prove dinamiche, con piloti professionisti al volante.

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Il pubblico eterogeneo del festival tedesco – composto da consumatori, aziende, creator e opinion leader – ha fatto sì che la prima apparizione europea della nuova Dodge Charger si sia estesa ben oltre il perimetro fisico dell’evento. Ne sono derivati riflessi positivi di immagine, su ampia scala.

Ricordiamo che la R/T è spinta da un motore SIXPACK da 420 cavalli, mentre la Scat Pack eroga ben 550 cavalli, grazie all’unità propulsiva da 3.0 litri twin-turbo SIXPACK high-output (H.O.). La Daytona R/T completamente elettrica mette sul piatto 536 cavalli, che crescono addirittura a 670 sulla Daytona Scat Pack 100% alla spina. Tutte le versioni sono dotate di trazione integrale.

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Fonte | Stellantis