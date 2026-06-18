Maserati non molla le berline: il Tridente prepara il ritorno dopo Ghibli e Quattroporte

Maserati non sembra pronta a voltare pagina sulle berline. È vero, oggi il mercato corre quasi tutto verso SUV e crossover, soprattutto negli Stati Uniti, ma per il marchio del Tridente le berline rappresentano una parte importante della sua storia, un modo preciso di raccontare lusso, prestazioni e personalità italiana.

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Per questo la conferma arrivata durante la presentazione della gamma 2027 aggiornata ha un peso particolare: alla domanda sul futuro delle berline, i dirigenti della casa modenese hanno risposto senza giri di parole, spiegando che “la risposta è assolutamente sì”.

Maserati conferma il ritorno di una nuova berlina di lusso: il Tridente punta a rilanciare il segmento dopo l’addio a Ghibli e Quattroporte

Oggi molte case automobilistiche stanno riducendo, o cancellando del tutto, le berline dalle proprie gamme. Le vendite si sono spostate altrove, ma per Maserati questo segmento non è soltanto una questione commerciale. È un pezzo della sua storia, legato a nomi come Ghibli e Quattroporte, due modelli che per anni hanno rappresentato un modo diverso di intendere il lusso: più sportivo, più italiano, meno prevedibile.

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La Ghibli ha terminato la sua carriera dopo dieci anni, con l’uscita di scena della terza generazione M157 nel 2023. Anche la Quattroporte ha chiuso il proprio ciclo, lasciando Maserati senza una vera berlina nuova su strada da circa tre anni. Un’assenza evidente, soprattutto per un marchio che proprio sulle grandi berline ad alte prestazioni ha costruito una parte importante del proprio fascino.

I dirigenti hanno spiegato che oggi Maserati non è più presente nel segmento E, un territorio in cui il brand ha tradizione, riconoscibilità e clienti ancora interessati. Proprio da qui nasce la decisione di sviluppare un nuovo modello, spinto anche da una richiesta concreta arrivata dal mercato. L’obiettivo è riportare in gamma una berlina capace di parlare a chi cerca lusso, prestazioni e personalità, senza necessariamente scegliere un SUV.

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Per ora non ci sono dettagli su design, motori, piattaforma o tempi di lancio. Tuttavia, il riferimento a una nuova berlina di lusso ad alte prestazioni fa pensare a un progetto importante, non a una semplice sostituta di Ghibli o Quattroporte.

La sfida sarà tutt’altro che semplice: convincere un mercato che sembra andare nella direzione opposta, senza perdere il carattere del Tridente. Ma con queste dichiarazioni appare ormai evidente che per Maserati la berlina ha ancora un futuro.

Se il progetto arriverà davvero su strada, potrebbe diventare il punto d’incontro tra la tradizione di Ghibli e Quattroporte e una nuova generazione di clienti premium, forse più selettiva, ma ancora sensibile al fascino di una grande berlina sportiva italiana.