Nuova Fiat coupé, una visione sportiva per il futuro del Lingotto

La Nuova Fiat coupé non è, almeno per ora, uno dei progetti previsti nel futuro della casa torinese. Ma il render firmato da Carlo Indelicato, conosciuto anche come Inde.Ca Design, ha riacceso l’immaginazione degli appassionati. Pubblicata su LinkedIn, la proposta digitale immagina una sportiva compatta, elegante e dal gusto italiano, con linee morbide, proporzioni da granturismo e dettagli che provano a rileggere in chiave moderna l’idea di una coupé Fiat.

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Un render riaccende il sogno di una nuova Fiat coupé: stile italiano e spirito sportivo

Le immagini mostrano una vettura rossa, bassa e filante. Il lavoro di Indelicato non si limita alla classica vista esterna: il progetto racconta anche un percorso di sviluppo immaginario, tra bozzetti, prototipi e dettagli di design. È un esercizio creativo, certo, ma arriva in un momento particolare per Fiat e per l’intero gruppo Stellantis.

Il marchio torinese, infatti, è indicato come uno dei quattro brand su cui Stellantis avrebbe intenzione di puntare con maggiore decisione nel nuovo piano strategico. Dopo anni complessi, Fiat è chiamata a rafforzare la propria identità, allargando la gamma e tornando a parlare a pubblici diversi. In questo scenario, l’idea di una Nuova Fiat coupé appare come una provocazione interessante: può Fiat tornare a proporre qualcosa di emozionale, oltre alle auto razionali e popolari?

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I prossimi anni saranno ricchi di novità. Tra i modelli più attesi figurano Fiat Grizzly e Grizzly Fastback, dei quali sono già state mostrate le prime immagini. A questi si aggiungerà la nuova Fiat Pandina, attesa nel 2028 a Pomigliano come prima e-Car prodotta nello stabilimento campano. Nel piano rientrerebbero anche altri modelli, tra cui un camper, un pickup e la nuova 500, confermata a Mirafiori nel 2030.

In questo contesto, il render di una Nuova Fiat coupé assume un valore simbolico. Esso infatti ricorda quanto forte sia ancora il desiderio di vedere Fiat tornare anche su territori più passionali, capaci di unire accessibilità, stile, sportività leggera e carattere italiano.