Nuova Fiat Pandina, la prossima icona urbana sarà piccola, elettrica e controcorrente

Nuova Fiat Pandina in arrivo nei prossimi anni sarà il simbolo della nuova strategia urbana del marchio italiano. Dopo anni di presenza costante sul mercato, prima come Panda e poi come Pandina, il modello continua a rappresentare un pilastro dell’offerta Fiat. Proprio per questo, la casa torinese non sembra intenzionata a lasciarne svanire l’eredità. Al contrario, è già al lavoro su una nuova generazione destinata a raccogliere una sfida complessa: restare popolare, accessibile e riconoscibile nell’era dell’elettrico.

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La nuova Fiat Pandina elettrica e accessibile, sarà pensata per la città: linee essenziali, costi contenuti e una forte identità urbana

A indicare la rotta è stato Olivier François, amministratore delegato di Fiat, che a maggio, durante una conferenza Stellantis, ha annunciato cinque modelli attesi entro il 2030. Nel piano figurano Grizzly e Grizzly Fastback, che debutteranno al Salone dell’Auto di Parigi, il Quattrolino, versione più grande del Topolino, il Tris a tre ruote e, soprattutto, la nuova Fiat Pandina. Ancora prima delle immagini ufficiali, l’auto è stata già descritta come “la prossima icona”.

Per ora Fiat ha mostrato soltanto una visualizzazione realizzata da studenti di design, non rappresentativa del modello definitivo ma utile a suggerirne la filosofia. Le forme appaiono spigolose, essenziali, ridotte al minimo. Una scelta non solo estetica: semplificare significa contenere i costi e puntare a un prezzo finale accessibile, elemento decisivo per una city car chiamata a parlare a un pubblico ampio.

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Il riferimento più vicino sembra essere la nuova sottocategoria M1E, pensata per veicoli elettrici compatti e convenienti. In questo scenario si inserisce anche il concept Dacia Hipster, lungo appena tre metri e capace di offrire quattro posti veri. La Pandina dovrebbe però mantenere dimensioni più vicine al modello attuale, così da non sacrificare troppo la praticità quotidiana.

Alcune immagini preliminari suggeriscono una configurazione a tre posti con guida centrale, soluzione affascinante ma potenzialmente limitante per un’auto che ha costruito il proprio successo sulla funzionalità. Sarà quindi interessante capire quanto di tutto ciò resterà nella versione di serie.

La direzione, comunque, appare chiara: Fiat vuole tornare al cuore della mobilità urbana, presidiando ogni spazio possibile nei segmenti A e B. E la nuova Fiat Pandina, forte di un nome ancora dominante in Italia, potrebbe essere la chiave per trasformare la tradizione in futuro. Una piccola rivoluzione, insomma, che promette di riportare l’auto essenziale al centro del dibattito europeo sulla transizione elettrica accessibile, concreta, davvero per tutti.