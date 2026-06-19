Maserati trasforma la scelta dell’auto in un’esperienza da grande schermo

Nel pieno dell’Anno del Tridente, segnato dal debutto delle nuove GranTurismo, GranCabrio e Grecale, Maserati porta al centro della scena anche il suo nuovo configuratore online. Si tratta di una piattaforma fotorealistica pensata per trasformare ogni configurazione in un’esperienza visiva ed emozionale, accessibile in tempo reale da qualsiasi dispositivo e in ogni mercato.

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Maserati rinnova il configuratore online con immagini fotorealistiche e un ambiente 3D cinematografico

Con questo progetto, il customer journey Maserati compie un passo importante verso un modello sempre più omnicanale. Il confine tra showroom e web diventa più sottile, fino a trasformarsi in un unico percorso fluido, nel quale il cliente può iniziare a immaginare la propria vettura online e ritrovare la stessa qualità visiva anche in concessionaria.

L’obiettivo è chiaro: portare nel digitale la stessa cura, la stessa sensazione premium e lo stesso desiderio che accompagnano l’incontro fisico con una Maserati.

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Il nuovo configuratore raggiunge infatti prestazioni paragonabili a quelle dello strumento già presente negli showroom del marchio. La fedeltà visiva si avvicina sempre di più alla vettura reale, con rendering di altissimo livello e una resa capace di valorizzare superfici, materiali e dettagli.

In un segmento in cui l’immagine è parte integrante dell’esperienza di acquisto, Maserati prova così ad alzare ulteriormente l’asticella del lusso digitale. La scelta diventa più intuitiva, ma anche più coinvolgente: ogni combinazione non viene soltanto visualizzata, viene raccontata.

La vettura, però, non è più mostrata come un oggetto isolato. Il nuovo ambiente 3D è stato interamente ridisegnato per inserirla in un racconto più ampio, legato al lifestyle italiano e all’identità del Tridente. Il formato widescreen 21:9 dona alle immagini un taglio cinematografico, quasi da film, mentre la qualità iper-realistica permette di seguire la configurazione scena dopo scena, fino a vedere la propria Maserati prendere forma davanti agli occhi.

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Dietro l’effetto spettacolare c’è anche una logica industriale. Il configuratore non aggiorna soltanto l’esperienza del cliente, ma introduce efficienze concrete nei processi e nei costi, accompagnando il passaggio dall’online al fisico senza interruzioni. Maserati conferma così la volontà di trasformare la tecnologia in emozione, portando eleganza, innovazione e desiderio dentro un’esperienza digitale sempre più vicina al prodotto reale.