Fiat Grizzly Fastback: nuove immagini senza veli dal Marocco

Fiat Grizzly Fastback torna a farsi vedere su strada e il debutto ufficiale sembra ormai sempre più vicino. Il nuovo modello della Casa torinese è stato avvistato in Marocco, dove starebbe completando gli ultimi collaudi prima della presentazione.

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Nuovo avvistamento senza veli per il SUV Fiat Grizzly Fastback

A fotografare il prototipo sono stati ancora una volta i ragazzi della pagina Instagram Motocar Insights, che già nelle scorse settimane avevano intercettato la vettura. Questa volta, però, la Fiat Grizzly Fastback si è mostrata in una carrozzeria blu, una tinta che mette in risalto le proporzioni del modello e anticipa un’immagine più fresca e dinamica rispetto ad altri SUV del marchio.

Gli avvistamenti sempre più frequenti fanno pensare che il reveal sia questione di poco. Da giugno in avanti ogni momento potrebbe essere quello giusto per scoprire il nome definitivo, il design senza camuffature e la gamma motori completa.

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La Fiat Grizzly Fastback dovrebbe nascere sulla stessa base tecnica di Opel Frontera e Citroen C3 Aircross, con una lunghezza vicina ai 4,5 metri. La grande novità sarà proprio la presenza di una variante fastback, con il lunotto posteriore molto inclinato e una linea più filante, pensata per chi cerca un SUV compatto ma con un’impostazione più sportiva.

Sul fronte motori, la gamma dovrebbe partire dal noto 1.2 mild hybrid, soluzione ormai centrale nell’offerta del gruppo. Accanto a questa è attesa anche una versione elettrica da 156 CV, con un’autonomia stimata intorno ai 400 km. Resta invece da capire se Fiat proporrà anche una variante 100% benzina, equipaggiata con il nuovo turbo già visto su Fiat 600, Lancia Ypsilon e Grande Panda.

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Grande curiosità anche per i prezzi. La Fiat Grizzly Fastback dovrebbe mantenere un posizionamento competitivo, in linea con le “cugine” Citroen e Opel: si parla di circa 20.000 euro per la MHEV, 25.000 euro per l’elettrica e, qualora arrivasse, circa 18.000 euro per la versione benzina.