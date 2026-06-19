Fiat, 50 anni in Brasile diventano un film-evento: un viaggio tra storia, auto e memoria

Fiat si prepara a celebrare i suoi 50 anni in Brasile con una campagna dal respiro cinematografico, pensata per raccontare non soltanto la storia del marchio, ma anche l’evoluzione della mobilità e della vita quotidiana nel Paese. Il film ufficiale, in uscita il mese prossimo, promette di accompagnare il pubblico in un viaggio emotivo attraverso gli ultimi cinquant’anni del Brasile, mettendo al centro le auto che hanno segnato intere generazioni.

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Fiat celebra 50 anni in Brasile con un film epico tra location storiche, auto iconiche e immagini d’epoca

Realizzata in collaborazione con Leo e DTMS, con le fotografie di Pablo Gomide, la produzione si presenta come una delle iniziative più ambiziose mai dedicate al marchio.

Per arrivare al risultato finale sono state necessarie quattro settimane di pre-produzione, 15 location e quattro intense giornate di riprese, tre a Belo Horizonte e una nella storica Diamantina. La scelta del Minas Gerais non è casuale: proprio in questo Stato si trova lo Stellantis Automotive Hub di Betim, cuore industriale e tecnologico di Fiat in Brasile.

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La macchina produttiva ha avuto dimensioni importanti. Ogni giorno sono stati coinvolti circa 220 professionisti, tra registi, fotografi, truccatori, costumisti e piloti di precisione. Il cast complessivo ha raggiunto le 350 persone, con una media di 115 comparse in costume per ricreare, con credibilità, le diverse epoche attraversate dalla narrazione. Grazie al supporto del Comune di Belo Horizonte e di BHTrans, il set ha potuto occupare luoghi simbolici della città, dal Viadotto di Santa Teresa al Cine Teatro Brasil, fino a Praça Sete e alla Città Amministrativa.

Grande attenzione è stata riservata anche alla fotografia. Per dare a ogni decennio un’identità visiva autentica, il film combina tecnologie moderne, come la Alexa Mini LF, con cineprese d’epoca originali, tra cui Canon Scoopic 16 e Sony Hi8. I negativi girati in pellicola sono stati inviati al laboratorio Cinelab di Londra per lo sviluppo, scelta che conferma la cura estetica del progetto.

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Le auto saranno le vere protagoniste: 39 veicoli in scena, di cui 34 storici e 5 attuali. Dalla Fiat 147 alla Uno, dalla Palio alla Tempra, fino a Strada, Toro, Titano, Pulse e Fastback, la campagna unisce memoria, innovazione e futuro. Il racconto parte dalla 147, simbolo anche della prima auto a etanolo prodotta in serie, e arriva ai modelli più recenti con tecnologia mild-hybrid sviluppata da Stellantis in Brasile. Un ponte tra passato e domani, costruito sulle strade del Paese.