Leapmotor non si ferma più: 1,5 milioni di auto consegnate e ambizioni sempre più globali

Leapmotor arriva a 1,5 milioni di veicoli consegnati nel mondo e conferma quanto il suo percorso di crescita abbia preso velocità. In pochi anni l’azienda è passata dai primi passi in Cina a una presenza sempre più riconoscibile anche fuori dal proprio mercato d’origine, dentro uno scenario elettrico in cui la concorrenza è ormai altissima e ogni nuovo risultato pesa.

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Leapmotor supera 1,5 milioni di consegne globali e accelera la sua crescita internazionale

La parte più interessante è il ritmo con cui questo traguardo è stato raggiunto. Solo otto mesi fa Leapmotor aveva superato il milione di consegne, mentre oggi può contare su altre 500.000 unità consegnate. È un’accelerazione che racconta una domanda in aumento, ma anche un cambiamento nel modo in cui molti automobilisti guardano all’elettrico. Non basta più essere attratti da una tecnologia nuova: chi compra vuole un’auto che abbia senso nella vita di tutti i giorni, che sia semplice da usare, accessibile nei costi e capace di rispondere a esigenze concrete.

Il percorso è iniziato nel giugno 2019, con la consegna del primo veicolo in Cina. Da quel momento Leapmotor ha continuato ad allargare il proprio raggio d’azione, arrivando alle 500.000 consegne cumulative nell’ottobre 2024 e poi al milione di unità nell’ottobre 2025. Il passaggio a 1,5 milioni di veicoli consegnati segna quindi una fase nuova.

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In questa evoluzione ha avuto un ruolo importante anche Leapmotor International, che ha dato maggiore spinta all’espansione fuori dalla Cina. Il risultato è un marchio che cerca di parlare a un pubblico sempre più ampio, non solo agli appassionati di tecnologia o a chi guarda con curiosità all’auto elettrica, ma anche a chi vuole semplicemente un’auto moderna, efficiente e pratica.

Dietro le consegne ci sono clienti che hanno scelto Leapmotor perché hanno trovato un equilibrio tra contenuti, prezzo e facilità d’uso. La gamma segue questa impostazione, con modelli compatti adatti alla città e vetture più spaziose pensate per famiglie e spostamenti quotidiani, mantenendo al centro funzionalità, efficienza e attenzione a chi guida.