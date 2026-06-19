Leapmotor porta la B05 nel cuore di Milano: il Pirellino diventa il palco del “next level”

Leapmotor sceglie Milano per aprire una nuova fase della propria comunicazione in Italia. Il marchio presenta “The Real Game”, la campagna dedicata al lancio commerciale della Leapmotor B05, una berlina elettrica compatta che punta a rendere tecnologia, sostenibilità e piacere di guida più accessibili. Il messaggio è racchiuso nel claim “NUOVA LEAPMOTOR B05 – UNLOCK THE NEXT LEVEL”, dove l’idea di unlock diventa una chiave simbolica per entrare in una nuova esperienza di mobilità.

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Leapmotor lancia la B05 a Milano con una campagna che unisce design, sostenibilità e guida elettrica

Il palcoscenico scelto non è casuale. Al centro della campagna c’è infatti la presenza della B05 sulla Torre Pirelli 39, il Pirellino, una delle superfici di comunicazione più imponenti in Italia e tra le più rilevanti in Europa. Un luogo iconico nel cuore di Milano, pensato per dare massima visibilità al progetto e trasformare il lancio della vettura in un momento urbano, visibile e riconoscibile. In una città abituata a parlare il linguaggio del design, dell’innovazione e della comunicazione, Leapmotor prova così a inserirsi con un racconto diretto e contemporaneo.

La scelta della torre aggiunge anche un elemento di coerenza al racconto. Il Pirellino è presentato come un esempio di sostenibilità urbana grazie a un impianto capace di contribuire all’assorbimento dello smog. In questo contesto, Leapmotor inserisce la propria visione di mobilità elettrica, fatta di design responsabile, efficienza e soluzioni pensate per l’intero ciclo di vita del veicolo. Non solo un grande spazio pubblicitario, quindi, ma un simbolo che dialoga con il tema ambientale al centro della campagna.

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La creatività, firmata Leo Burnett, gioca sul confine tra mondo virtuale e realtà. “The Real Game” racconta la storia di un pilota arcade che, dopo aver scoperto la nuova B05, decide di uscire dallo schermo per provare la guida reale per la prima volta. L’estetica pixelata si fonde con immagini più concrete, costruendo un linguaggio visivo immediato e contemporaneo. Il messaggio è chiaro: il vero upgrade non resta nel digitale, ma si vive su strada, al volante della Leapmotor B05.

La nuova B05 interpreta il concetto di next level attraverso un equilibrio tra tecnologia avanzata, sostenibilità, driving thrill e accessibilità. Non vuole essere soltanto un’auto elettrica moderna, ma una proposta concreta per chi cerca una vettura compatta, efficiente e capace di offrire un’esperienza di guida coinvolgente senza diventare distante o esclusiva. La campagna sarà declinata su TV, digital e social, con il Pirellino come punto di massima esposizione.