Nuovo Peugeot Partner Active: più spazio, più ordine e un abitacolo pensato per lavorare

Nel 2026 Peugeot celebra i 30 anni del Partner e sceglie di farlo guardando alle esigenze più concrete dei professionisti. Dopo tre generazioni e una lunga presenza nel segmento dei van compatti, arriva infatti il nuovo Peugeot Partner Active, una versione pensata per chi usa il veicolo soprattutto come strumento di lavoro quotidiano, non solo come mezzo di trasporto.

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Nuovo Peugeot Partner Active: soluzioni modulari, più vani portaoggetti e un abitacolo versatile per chi lavora ogni giorno in mobilità

La logica alla base del progetto è molto semplice: molti professionisti non hanno bisogno di tre posti a bordo. Secondo gli studi citati da Peugeot, il 40% degli utenti non è interessato a un furgone compatto a tre sedili e il 90% del tempo lavorativo viene trascorso da soli alla guida. Da qui nasce un Partner più razionale, progettato per offrire più spazio, più ordine e maggiore flessibilità nell’abitacolo.

Il nuovo Peugeot Partner Active mantiene il frontale con lo scudetto distintivo del Leone, ma cambia soprattutto dentro. Plancia e pannelli porta sono stati ripensati per migliorare ergonomia e capacità di stivaggio. La vera novità è il Flexiseat, un sedile passeggero modulare il cui cuscino può essere ripiegato verticalmente, liberando 0,5 metri cubi di volume aggiuntivo. Una soluzione semplice, ma preziosa per chi ogni giorno deve caricare attrezzi, materiali o piccoli pacchi.

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Il Flexiseat può essere abbinato al Modutable, un piano scorrevole che si trasforma in scrivania o tavolo da pranzo, rendendo l’abitacolo un piccolo spazio di lavoro. A completare il pacchetto arrivano soluzioni intelligenti come Moduconsole, Dashbox, Drivedrawer, Moduwork e la presa da 220 V, tutte pensate per organizzare meglio oggetti, documenti e dispositivi elettronici.

Il nuovo Peugeot Partner Active sarà disponibile a passo standard da 4,40 metri e lungo da 4,75 metri, con volume di carico fino a 4,4 metri cubi e portata utile fino a 1.000 kg. Ampia anche l’offerta motori: benzina da 110 CV, diesel da 100 o 130 CV, versione elettrica con batteria da 42 kWh e autonomia fino a 270 km WLTP. Nel 2027 arriverà anche il mild-hybrid, mentre il programma Peugeot Care offrirà una garanzia fino a 8 anni o 160.000 chilometri.