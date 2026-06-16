Fiat Strada regina del Brasile nella prima metà di giugno, ma Volkswagen cresce con Polo e T-Cross

Fiat Strada continua a guidare il mercato brasiliano nella prima metà di giugno secondo i dati pubblicati da Fenabrave. Il piccolo pick-up di Fiat mantiene la leadership complessiva con 6.111 unità, ma registra un rallentamento di oltre 700 esemplari rispetto alla prima metà di maggio. Un calo che non mette ancora in discussione il primato, ma riduce il margine sulla Volkswagen Polo, seconda con 4.659 immatricolazioni.

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Fiat Strada resta in testa al mercato brasiliano, ma Polo e T-Cross di Volkswagen recuperano terreno e rendono la sfida sempre più serrata

Il vantaggio di Fiat Strada resta importante, ma scende sotto quota 1.500 unità. È un segnale da osservare con attenzione, soprattutto perché il mercato brasiliano si sta muovendo in modo meno prevedibile rispetto ai mesi scorsi. Alcuni modelli arretrano, altri invece crescono in controtendenza. Tra questi ci sono proprio le Volkswagen Polo e T-Cross, entrambe in aumento rispetto a maggio e capaci di occupare due posizioni sul podio.

Per la casa torinese Fiat Strada resta il modello simbolo e il principale punto di forza commerciale. La sua capacità di unire praticità, robustezza e versatilità continua a premiarla in un mercato dove pick-up compatti e veicoli adatti sia al lavoro sia all’uso quotidiano hanno ancora un peso decisivo. Tuttavia, il rallentamento di giugno mostra che anche un modello dominante deve fare i conti con una concorrenza sempre più agguerrita.

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Alle spalle di Fiat Strada, la classifica vede la Volkswagen T-Cross al terzo posto con 4.235 unità, seguita dalla Hyundai HB20 con 3.808 immatricolazioni. Subito dopo compare un’altra Fiat, la Argo, quinta con 3.423 unità. Per la compatta del marchio torinese si tratta di un risultato importante, anche se condiviso con la Volkswagen Tera, che raggiunge lo stesso numero di immatricolazioni e si inserisce nella lotta diretta per la parte alta della classifica.

La presenza di due Fiat tra le prime cinque conferma comunque la forza del marchio in Brasile. Fiat Strada e Argo rappresentano due anime diverse della gamma: da un lato un modello da lavoro e tempo libero, dall’altro una compatta urbana ancora capace di competere in un segmento molto affollato.

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Nel frattempo, BYD continua a farsi spazio con Dolphin Mini e Song, entrambe nella top 10, mentre la Hyundai Creta resta davanti alle elettriche cinesi con 3.062 unità. La Chevrolet Onix chiude la decima posizione con 2.650 immatricolazioni. Vedremo se nella seconda metà del mese di giugno 2026 Fiat Strada riuscirà a mantenere la leadership in quello che rimane nettamente il principale mercato auto di tutto il Sud America.