Fiat Fastback, edizione speciale in arrivo per celebrare i 50 anni di Fiat in Brasile

Fiat si prepara a celebrare mezzo secolo di presenza in Brasile e lo farà con una campagna dal forte valore simbolico, ma anche con alcune sorprese di prodotto. Il 9 luglio il marchio festeggerà 50 anni di attività nel Paese, ripercorrendo una storia fatta di modelli popolari, adattamenti locali e successi commerciali che hanno trasformato una casa italiana in uno dei nomi più familiari dell’automotive brasiliano.

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Fiat prepara una Fiat Fastback commemorativa con dettagli esclusivi e produzione limitata, mentre celebra 50 anni in Brasile

Secondo alcune foto spia diffuse dagli account @ggustavobrasil e @fiats_brasil, tra le novità potrebbe esserci una serie speciale della Fiat Fastback, il SUV coupé più costoso della gamma locale. Non si tratterebbe di una trasformazione tecnica profonda, ma di un’edizione commemorativa basata sulla versione Impetus, equipaggiata con motore 1.0 T200 e sistema mild hybrid.

L’esemplare avvistato mostra la verniciatura metallizzata Blu Amalfi, modanature laterali sui parafanghi in tinta carrozzeria e tetto apribile panoramico, elementi inclusi nel Pacchetto Tetto Apribile da R$ 4.990. Dentro, la personalizzazione appare più evidente: sedili in pelle nera con cuciture verde neon, logo 50FIAT sui poggiatesta anteriori, targhetta numerata sulla plancia e richiami alla frase “since 1976”. La produzione, secondo quanto emerso, dovrebbe fermarsi a 550 unità.

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Il prezzo non dovrebbe essere inferiore a quello della Fiat Fastback Impetus tradizionale, oggi proposta da R$ 173.490 senza optional. Con vernice metallizzata e pacchetto dedicato, il valore può salire a circa R$ 184.460.

La celebrazione non si fermerà però al modello speciale. Fiat starebbe preparando anche un video istituzionale dedicato ai suoi 50 anni brasiliani. Gli avvistamenti nel centro di Belo Horizonte suggeriscono un viaggio nel tempo, con comparse, abiti d’epoca e auto simbolo come Fiat 147, Uno, Palio e Tempra.

Il racconto dovrebbe mostrare come Fiat sia riuscita a diventare brasiliana pur mantenendo il proprio DNA italiano, adattando prodotti, versioni e soluzioni ai gusti locali. Un esempio è la Toro, pickup nato per rispondere a esigenze latinoamericane più che europee.

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La campagna potrebbe inoltre anticipare l’attesa nuova Argo, derivata dalla Grand Panda europea. Fiat, però, mantiene il massimo riserbo. Per il marchio, l’anniversario rappresenta più di una ricorrenza commerciale. È l’occasione per ricordare un percorso in cui il Brasile non è stato soltanto un mercato, ma un laboratorio di sviluppo.