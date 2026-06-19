Nuova Lancia Gamma, il video “segreto” sfuggito online svela nel dettaglio interni ed esterni

La nuova Lancia Gamma, dopo le prime immagini ufficiali diffuse dalla stessa casa piemontese, si mostra finalmente in scatti reali, e l’effetto è decisamente diverso rispetto alle prime immagini ufficiali. Le foto, pubblicate sui social da Alessandro Masera, arrivano da un video girato a porte chiuse da un concessionario olandese, pubblicato su YouTube e poi rapidamente rimosso. Il motivo sembra evidente: l’auto non avrebbe dovuto essere mostrata così, dal vivo, con questa quantità di dettagli.

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Foto tratte da un video trapelato mostrano la nuova Lancia Gamma: dettagli di interni ed esterni

E proprio i dettagli fanno la differenza. La nuova Lancia Gamma appare molto più convincente in presenza, soprattutto nella gestione dei volumi e nei contrasti cromatici. La carrozzeria blu dialoga con numerosi elementi in nero lucido, una scelta tutt’altro che decorativa. Come già accaduto sulla sorella minore Ypsilon, questi inserti diventano parte integrante del linguaggio stilistico Lancia: servono ad alleggerire visivamente le proporzioni e a dare slancio a una silhouette importante.

Il punto più interessante è il montante posteriore, dove il nero lucido contribuisce a rendere più sottile e dinamica la coda. Qui spicca anche il logo Lancia, posizionato in modo da enfatizzare la personalità del modello. La stessa finitura ritorna nel frontale, sulla fiancata, attorno ai passaruota e lungo le protezioni delle portiere, creando un filo conduttore estetico che rende la nuova Lancia Gamma meno massiccia e più sofisticata.

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Anche l’abitacolo conferma l’impostazione moderna del progetto. La plancia sviluppata in orizzontale, il grande schermo centrale e il volante dal disegno geometrico raccontano una Lancia che vuole tornare nel segmento alto con un’identità precisa: tecnologia, eleganza e un design meno convenzionale rispetto alle rivali generaliste.

Sul piano tecnico, la nuova Lancia Gamma avrà una gamma motori già annunciata con versioni ibride ed elettriche. Ma il futuro riserva anche una variante più sportiva: la Gamma HF, completamente a batteria, dotata di due motori elettrici e una potenza di 375 CV. Un dato che conferma l’intenzione di Lancia di riportare la sigla HF in una dimensione prestazionale, ma coerente con la nuova era elettrica del marchio.

Per le versioni a zero emissioni, la piattaforma STLA Medium permetterà inoltre, nella configurazione più efficiente, di raggiungere fino a 740 km di autonomia. Numeri importanti per un modello che non vuole limitarsi a essere una semplice crossover premium, ma punta a diventare il manifesto della rinascita Lancia.