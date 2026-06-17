Fiat fa il pieno di premi in Brasile: Strada e Toro battono la concorrenza

Fiat porta a casa un nuovo risultato importante in Brasile, uno dei mercati dove il marchio continua a essere un punto di riferimento assoluto. Questa volta il riconoscimento arriva dal premio “Qual Comprar 2026” della rivista Autoesporte, dedicato ai costi di proprietà nel settore automobilistico brasiliano. A vincere sono stati due modelli centrali nella gamma del marchio: Fiat Strada e Fiat Toro, premiati rispettivamente tra i pickup compatti e tra i pickup intermedi.

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Fiat conquista il premio Qual Comprar 2026 in Brasile con Strada e Toro, grazie a costi di gestione bassi, buon valore residuo e rete post-vendita

La doppia vittoria conferma la forza di Fiat in un segmento in cui il marchio ha costruito negli anni una posizione molto solida. Ecco inoltre dimostra che non basta vendere tanto, ma che bisogna convincere i clienti anche dopo l’acquisto. Ed è proprio qui che Strada e Toro hanno fatto la differenza, grazie a costi di gestione contenuti, buona tenuta del valore e una rete post-vendita capillare.

Nel caso del Fiat Strada, il riconoscimento rafforza una leadership già ben nota. Il pickup compatto è tra i modelli più apprezzati in Brasile e in Sud America, e ha dimostrato di offrire uno dei migliori rapporti qualità-prezzo della categoria. A pesare nella valutazione sono stati soprattutto i costi di manutenzione, la disponibilità dei ricambi e la facilità con cui il modello mantiene valore sul mercato dell’usato. Aspetti concreti, che per molti automobilisti contano quanto il design o le prestazioni.

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Fiat Toro, invece, si è imposto tra i pickup intermedi, confermando il ruolo di modello capace di unire praticità e comfort. Nato per offrire qualcosa di diverso rispetto ai pickup tradizionali, Toro continua a distinguersi per tecnologia, capacità di carico e costi di utilizzo prevedibili. L’arrivo della tecnologia MHEV ha reso il modello ancora più attuale, rafforzandone la competitività in un mercato sempre più attento anche all’efficienza.

La guida “Qual Comprar 2026” ha preso in esame oltre 200 modelli distribuiti in 20 categorie. La valutazione non si è fermata al prezzo di listino, ma ha considerato anche manutenzione fino a 50.000 chilometri, costo dei ricambi, assicurazione e svalutazione dopo il primo anno.

Per Fiat, la doppia affermazione di Strada e Toro è quindi la conferma di una strategia costruita attorno al cliente, alla convenienza reale e alla fiducia che il marchio continua a raccogliere in Brasile.