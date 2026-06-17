Lancia compie 120 anni e chiama a raccolta la sua community: nasce il progetto che racconta il futuro del marchio

Lancia celebra i suoi 120 anni scegliendo una strada diversa dalla semplice commemorazione. Il marchio italiano ha infatti presentato “Lancia is yours”, un nuovo progetto social basato sui contenuti creati dagli utenti, pensato per trasformare l’anniversario in un racconto collettivo. Non solo storia, quindi, ma partecipazione: clienti, appassionati, creator, studenti e brand lovers saranno chiamati a interpretare l’universo Lancia attraverso il proprio sguardo.

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Lancia celebra 120 anni con “Lancia is yours”, il progetto social che coinvolge community, creator e studenti

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il legame tra il marchio e la sua community, dando spazio a contenuti originali dedicati al design, all’eleganza italiana, allo spirito HF e alla nuova fase del brand. Al centro ci saranno la Nuova Lancia Ypsilon, la futura Lancia Gamma e i prossimi capitoli del rilancio, ma anche l’eredità di un marchio che dal 1906 occupa un posto speciale nella storia dell’automobilismo italiano.

Il progetto avrà una dimensione internazionale e coinvolgerà i cinque mercati europei in cui Lancia è presente: Italia, Francia, Spagna, Belgio e Paesi Bassi. A supportare l’iniziativa sarà Filmedia Digital, agenzia specializzata in creator marketing e coinvolgimento delle community. L’obiettivo è chiaro: fare dei 120 anni non solo un traguardo da celebrare, ma una piattaforma aperta, capace di parlare a pubblici diversi attraverso linguaggi contemporanei.

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La presenza social del marchio sarà il cuore di questo nuovo racconto. Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, X e YouTube diventeranno spazi di dialogo diretto con clienti, appassionati e nuove generazioni. Nei prossimi mesi, il progetto sarà accompagnato da un programma editoriale costruito attorno a 120 contenuti, pensati per dare continuità alla celebrazione e valorizzare i contributi più significativi della community.

Roberta Zerbi, ceo del marchio Lancia, ha sottolineato il senso dell’iniziativa: celebrare 120 anni significa guardare con orgoglio al passato, ma soprattutto costruire il futuro insieme a chi ama il brand. Da qui nasce la volontà di aprire il racconto del marchio a clienti, appassionati e nuovi talenti creativi.

Il progetto si svilupperà attraverso una piattaforma dedicata e una serie di sfide creative legate a quattro territori: cultura del design, eleganza e carattere, stile urbano e vita quotidiana. Ogni area inviterà la community a raccontare Lancia da un punto di vista diverso, tra estetica, movimento, città ed esperienze personali.

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Un ruolo importante sarà affidato anche ad accademie e istituti creativi, con studenti chiamati a confrontarsi con brief reali e a produrre contenuti pensati per i social.

A firmare l’anniversario ci sarà infine un logo dedicato, essenziale e contemporaneo, costruito su fondo nero e segno bianco. Un simbolo pensato per unire memoria e futuro, accompagnando Lancia in una celebrazione che guarda ai prossimi 120 anni.