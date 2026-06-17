Nuova Fiat Multipla, il ritorno che fa sognare: il minivan più discusso d’Italia potrebbe rinascere così?

Di una nuova Fiat Multipla si parla da anni, a metà strada tra nostalgia, provocazione e desiderio di rivedere sulle strade un modello capace di dividere come pochi altri. La celebre monovolume degli anni Novanta non è mai stata un’auto banale: amata per la sua praticità, discussa per il suo stile, ancora oggi resta uno dei simboli più riconoscibili della Fiat più coraggiosa.

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Un render rilancia l’idea di una nuova Fiat Multipla moderna

Il tema del ritorno non è del tutto nuovo. In passato era stato lo stesso numero uno di Fiat, Olivier François, a spiegare che una nuova Fiat Multipla non sarebbe stata da escludere a priori, ma solo davanti al progetto giusto. Il punto, secondo quella visione, è chiaro: non avrebbe senso recuperare un nome così forte per applicarlo a un modello qualsiasi, senza un legame reale con la natura originale della vettura.

A riaccendere il dibattito ci pensano ora alcune immagini pubblicate su Facebook dal creatore digitale Alessandro Piras. Si tratta di un render, quindi non di un progetto ufficiale Fiat, ma la proposta colpisce perché immagina una nuova Fiat Multipla moderna, squadrata, spaziosa e con proporzioni da monovolume contemporanea. Il frontale appare molto largo, con firma luminosa sottile e logo Fiat centrale, mentre il posteriore riprende una logica pulita e verticale, pensata per massimizzare spazio e funzionalità.

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L’ipotesi di un ritorno è tornata d’attualità anche dopo il debutto della concept Citroën Elo, un minivan moderno a sei posti che ha inevitabilmente richiamato alla mente la vecchia Multipla. Fiat, per ora, non conferma nulla e mantiene il silenzio, anche perché le priorità sembrano altre: nei prossimi mesi l’attenzione sarà concentrata soprattutto sui nuovi SUV di segmento C, Fiat Grizzly e Grizzly Fastback che dopo le prime immagini ufficiali saranno svelati al Salone di Parigi 2026 ad ottobre.

Come sappiamo però al momento bolle anche altro in pentola per il marchio torinese che starebbe valutando anche altri sviluppi futuri. Prima di una eventuale Multipla ci sarebbero la nuova Fiat Pandina, un pickup erede di Strada destinato anche all’Europa e una versione camperizzata della Grande Panda.

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Il possibile ritorno del modello, dunque, non sarebbe imminente e difficilmente arriverebbe prima del 2030. Ma il fascino dell’idea resta intatto. In un mercato dominato da SUV e crossover, una nuova Fiat Multipla davvero fedele allo spirito originale potrebbe rappresentare una scelta controcorrente: pratica, familiare, intelligente e finalmente diversa. Proprio per questo continua a far discutere e a stimolare la fantasia degli appassionati.