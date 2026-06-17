BMW verso l’addio alle elettriche cinesi: da luglio spazio alla nuova era Neue Klasse

BMW starebbe preparando lo stop produttivo, previsto a partire da luglio, delle tre elettriche attualmente assemblate in Cina attraverso la joint venture BMW Brilliance. Secondo quanto riportato da media locali, la decisione riguarderebbe i3, i5 e iX1, tutti modelli costruiti sulla piattaforma CLAR, un’architettura nata per ospitare motorizzazioni sia termiche sia elettriche e che il gruppo bavarese avrebbe ora intenzione di superare in favore della nuova Neue Klasse, sviluppata specificamente per la propulsione elettrica.

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BMW pronta a fermare le elettriche prodotte in Cina: si prepara l’era Neue Klasse

La transizione dovrebbe prendere forma concreta già dal quarto trimestre del 2026 con l’arrivo della nuova BMW iX3 a passo lungo, sviluppata appositamente per il mercato cinese e destinata a debuttare con l’architettura elettrica a 800 Volt, batterie di nuova generazione e un’autonomia dichiarata superiore ai 900 km nel ciclo CLTC. A seguire è attesa anche la nuova i3 a passo lungo, presentata al Salone di Pechino e prevista in produzione dall’inizio del 2027, una berlina elettrica concepita su base dedicata e non più derivata da una piattaforma multi-energia.

Tra i modelli in uscita, la i3 prodotta nello stabilimento Lydia di Shenyang dal 2022 rappresenta il caso più significativo, essendo stata la prima berlina elettrica BMW costruita localmente e avendo beneficiato della solida base clienti della Serie 3 termica, anche se il prezzo reale di vendita sarebbe sceso sensibilmente rispetto al listino iniziale sotto la pressione competitiva del mercato cinese. La iX1 è attualmente l’unico SUV elettrico BMW ancora in vendita tra quelli prodotti in loco dopo l’uscita di scena della iX3 e il progressivo ritiro della iX importata, il che significa che lo stop di luglio potrebbe determinare un vuoto temporaneo nella gamma SUV a batteria del marchio in Cina. Anche la i5, nonostante sia la più recente delle tre essendo arrivata sul mercato nel 2024, rientrerebbe tra i modelli destinati alla dismissione.

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I modelli Neue Klasse destinati alla Cina adotteranno sistemi di assistenza alla guida sviluppati in collaborazione con Momenta, startup cinese specializzata nella guida autonoma, un passaggio che BMW riterrebbe necessario per rispondere alle aspettative di un mercato ormai tra i più esigenti al mondo in termini di intelligenza di bordo e ADAS avanzati. La chiusura del ciclo CLAR segna dunque la fine di una fase in cui il gruppo bavarese era entrato rapidamente nel mercato elettrico cinese adattando un’architettura esistente, e l’apertura di una stagione in cui dovrà competere con i rivali locali anche su autonomia, efficienza e prezzo.

Nel frattempo i costruttori tedeschi stanno cercando di evitare l’imposizione dei nuovi dazi europei sulle elettriche cinesi, consapevoli che un’eventuale ritorsione da parte di Pechino colpirebbe duramente le loro vendite in un mercato che resta tra i più redditizi e strategicamente rilevanti per marchi come Volkswagen, BMW e Mercedes-Benz.