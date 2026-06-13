Lancia Ypsilon cerca una nuova strada: il ritorno alle origini o la svolta SUV?

La nuova Lancia Ypsilon avrebbe dovuto aprire una stagione diversa per il marchio piemontese. Più europea, più moderna, più ambiziosa. A quasi due anni e mezzo dal debutto, però, il quadro appare meno brillante di quanto immaginato. I numeri non raccontano il rilancio che Lancia sperava di poter celebrare.

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Lancia Ypsilon non decolla e Lancia valuta il futuro: restyling, versioni più accessibili o la trasformazione in un B-SUV

Nei primi quattro mesi del 2026, secondo i dati Dataforce, Lancia Ypsilon ha totalizzato 5.249 immatricolazioni in Europa. Un dato leggermente migliore rispetto alle 4.843 unità registrate nello stesso periodo del 2025, ma ancora lontano da volumi capaci di cambiare davvero il peso del marchio. In media significa circa 1.300 vetture al mese nel Vecchio Continente. Poco, per un modello che avrebbe dovuto riportare Lancia al centro della scena.

Il problema non è necessariamente il prodotto in sé. La Ypsilon ha stile, contenuti e una meccanica in linea con la concorrenza. Ma il suo arrivo sul mercato è stato complicato, anche per una strategia iniziale molto ambiziosa. Il debutto con una versione elettrica da circa 40 mila euro ha probabilmente frenato una parte del pubblico tradizionale del marchio, abituato a vedere nella Ypsilon un’auto elegante, sì, ma accessibile e quotidiana.

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Ora la domanda è cosa farà Lancia. Il passaggio del marchio sotto l’ala di Fiat apre scenari nuovi e Antonio Filosa ha lasciato intendere che l’obiettivo è riportare il brand a un ruolo più solido. Per riuscirci, però, Lancia Ypsilon dovrà trovare una strada chiara.

Una possibilità sarebbe proseguire con l’attuale formula, magari dopo un restyling e con l’arrivo di una versione benzina più vicina alle esigenze del mercato. Ma è una scelta rischiosa. Più interessante potrebbe essere un ritorno alle origini: una piccola Lancia elegante, vicina per dimensioni e spirito a Fiat Panda o Fiat 500, proposta con motorizzazioni ibride ed elettriche.

La terza strada è forse la più concreta: trasformare la Ypsilon in un B-SUV. Il mercato premia quella formula, come dimostrano Jeep Avenger, Alfa Romeo Junior, Fiat 600 e Peugeot 2008. Per Lancia sarebbe un cambio di pelle forte, ma forse necessario per tornare a fare numeri veri.