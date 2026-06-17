Citroën Basalt conquista il Brasile: eletto miglior SUV entry-level per costi, spazio e valore

Citroën Basalt ottiene un riconoscimento importante in Brasile e lo fa in una categoria dove la concorrenza è sempre più forte. Il SUV coupé del marchio francese è stato eletto miglior SUV entry-level nel premio “Qual Comprar” 2026 della rivista Autoesporte, uno degli studi più seguiti nel Paese quando si parla di costi di gestione, convenienza e valore reale di un’auto nel tempo.

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Citroën Basalt vince in Brasile per costi contenuti, spazio e valore: il SUV coupé convince

La valutazione ha preso in considerazione aspetti molto concreti per chi sta scegliendo una vettura nuova: quanto costa mantenerla, quanto pesa l’assicurazione, quanto è facile trovare i ricambi e quanto valore perde dopo il primo anno di utilizzo. Parametri che spesso incidono sulla decisione finale più del design o della scheda tecnica. In questo quadro, la Citroën Basalt è riuscita a distinguersi per un equilibrio considerato tra i migliori del segmento.

Lo studio è stato realizzato in collaborazione con Webmotors, piattaforma brasiliana specializzata nella compravendita di veicoli, e ha confermato la forza del modello in uno dei mercati più competitivi del Sud America. Per Citroën, il risultato arriva come una conferma del lavoro fatto sulla Basalt, pensata per offrire spazio, dotazioni e costi sotto controllo.

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“Siamo molto lieti di ricevere questo ulteriore riconoscimento per la Citroën Basalt in un segmento così competitivo”, ha dichiarato Pedro Silva, responsabile Citroën per il Sud America. Secondo il manager, il modello mette insieme caratteristiche molto apprezzate dai clienti, come l’abitacolo spazioso, il bagagliaio capiente e uno dei tassi di svalutazione più bassi della categoria.

La gamma 2026 della Citroën Basalt è composta da quattro versioni: Feel, Feel Turbo 200, Shine Turbo 200 e Dark Edition Turbo 200. Quest’ultima è la variante dal carattere più sportivo, con un’estetica più scura e dettagli dedicati. Tra gli elementi distintivi figurano i cerchi in lega da 16 pollici verniciati di nero, la pedaliera sportiva, le soglie delle portiere personalizzate, gli emblemi Dark Edition, la protezione sottoscocca e il doppio chevron oscurato.

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Anche a bordo la Basalt conferma il suo approccio pratico e moderno. Il modello offre il sistema multimediale Citroën Connect con touchscreen da 10,25 pollici, Android Auto e Apple CarPlay wireless, due porte USB Type-C e finiture curate. A completare il pacchetto ci sono climatizzatore automatico digitale, sedili e bracciolo del guidatore con rivestimenti di qualità, dettagli in nero lucido e combinazioni specifiche di colori e materiali a seconda della versione.

A fare la differenza, però, resta soprattutto la capacità di rispondere alle esigenze quotidiane. La Citroën Basalt offre uno degli abitacoli più spaziosi della categoria e un bagagliaio da 490 litri, numeri che la rendono adatta alla famiglia, al lavoro e all’uso urbano.