Resoconto Ferrari Tribute 1000 Miglia 2026: classifica, foto e video

Il Ferrari Tribute 1000 Miglia 2026 si è chiuso col successo della Ferrari 488 Spider di Vittorino Bertaglia e Giordano Mozzi. I due si sono imposti con merito in questa diciassettesima edizione dell’omaggio che il marchio del “cavallino rampante” fa alla corsa definita da Enzo Ferrari la più bella del mondo.

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L’appuntamento, che si appresta ad entrare nell’anno della maggiore età, ha confermato ancora una volta l’appetibilità dei suoi contenuti, apprezzati dai protagonisti e dal pubblico. Dal 9 al 13 giugno, circa 120 auto sportive della casa di Maranello sono entrate in scena, per concedersi un tuffo in questo appuntamento per molti irrinunciabile.

Le supercar Ferrari hanno affrontato un percorso di circa 1.900 chilometri, con partenza da Desenzano del Garda e ritorno a Brescia, patria elettiva della 1000 Miglia, dopo il giro di boa di Roma. Tante le località attraversate, con scorci paesaggistici, monumentali e architettonici mozzafiato, tutti da gustare, fra il Nord e il Centro Italia.

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Le istantanee scattate dagli occhi lungo il percorso si sono incise nel cuore e nei ricordi dei protagonisti, rapiti da tanto fascino. Il diapason attrattivo del pubblico è andato alle F40 e alle Testarossa, che hanno catalizzato gli sguardi, con l’incredibile forza del loro carisma, davvero inimitabile.

Ferrari Tribute 1000 Miglia 2026: classifica finale

Bertaglia Vittorino – Mozzi Giordano – ITA – (Ferrari 488 Spider) Sangiovanni Celestino – Sangiovanni Antonio – ITA – Ferrari 812 GTS Vergamini Fabio – Fabrizi Anna Maria – ITA – Ferrari SF90 Spider Smussi Gianluigi – Smussi Federico – ITA – Ferrari F355 Spider Cereghini Paul Gerard – Lersner Brian James – USA – Ferrari 296 GTB Marini Bruno Giorgio – Martini Riccardo – ITA – Ferrari Testarossa Arrighi Massimo – Arrighi Alberto – ITA – Ferrari 296 GTS Mancinelli Graziano – Barbieri Silvia Claudia – ITA – Ferrari 488 Pista Spider Zajac Oktawian – Zajac Agata – POL – Ferrari 488 GTB Henglein Norbert – Zuckermeier – DEU- Ferrari 458 Speciale

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Fonte | Ferrari e 1000 Miglia