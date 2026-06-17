Defender Made in USA, svolta JLR: Stellantis può aprire le sue fabbriche americane al mito Land Rover

Land Rover Defender potrebbe presto parlare anche americano. La collaborazione tra JLR e Stellantis, annunciata il mese scorso con un memorandum d’intesa non vincolante, entra in una fase più concreta e guarda soprattutto al mercato nordamericano. Il centro della partita è proprio il marchio Defender, uno dei nomi più forti della galassia Jaguar Land Rover e oggi considerato strategico per sostenere la crescita negli Stati Uniti.

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JLR valuta di produrre Defender negli Stati Uniti sfruttando gli impianti Stellantis

Secondo quanto emerso, JLR intende esplorare nuove opportunità rivolte ai clienti nordamericani, mentre Stellantis potrebbe mettere sul tavolo uno dei suoi asset più preziosi: la capacità produttiva negli stabilimenti statunitensi. L’amministratore delegato Antonio Filosa aveva già lasciato intendere che l’intesa potrebbe includere forme di condivisione industriale, con JLR impegnata nella produzione di veicoli all’interno di impianti Stellantis negli Usa.

La logica è chiara. JLR non dispone oggi di una produzione locale negli Stati Uniti per modelli chiave come Defender e Range Rover, mentre il mercato americano resta centrale per i suoi piani di crescita. In un contesto segnato da nuove tensioni commerciali e da costi legati ai dazi, costruire direttamente negli Stati Uniti potrebbe diventare una leva decisiva per proteggere margini, prezzi e competitività.

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Per Stellantis, invece, l’accordo rappresenterebbe un modo per valorizzare la propria presenza industriale in Nord America. Le parole di Filosa sono indicative: le nuove condizioni commerciali rendono la capacità produttiva americana del gruppo particolarmente interessante per altri costruttori e potenziali partner. In altre parole, gli stabilimenti Stellantis potrebbero diventare non solo fabbriche per i marchi del gruppo, ma anche piattaforme industriali aperte a collaborazioni esterne.

La partnership, va precisato, è ancora in una fase iniziale. L’accordo parla di possibili sinergie nello sviluppo di prodotti e tecnologie, sfruttando competenze complementari per creare valore per entrambe le aziende. JLR, interpellata da Autocar, non ha fornito ulteriori dettagli, confermando il riserbo su un dossier ancora in evoluzione.

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Se l’operazione dovesse concretizzarsi, la produzione americana della Defender segnerebbe un passaggio storico: un’icona britannica assemblata negli Stati Uniti grazie alla rete industriale di Stellantis. Una scelta pragmatica, figlia di un’industria dell’auto sempre più globale, dove alleanze e capacità produttiva contano quanto il blasone dei marchi. E dove il futuro, sempre più spesso, nasce da accordi impensabili fino a pochi anni fa.